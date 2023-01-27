إشادات واسعة بملف «الوطن» عن الشيخ صالح الجعفري: يعالج الفكر المسموم

إشادات واسعة حظي بها ملف «الوطن» الصادر اليوم الجمعة، عن الشيخ صالح الجعفري مؤسس الطريقة الجعفرية، الذي جاء تحت عنوان «يا سيدي صالح.. اقضي المصالح»، إذ وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الشكر لـ «الوطن» على الملف، قائلا: «لن أنسى مجلس علم هذا العالم الجليل والولي الصالح صالح الجعفري في الجامع الأزهر، ولن أنسى قلبه الواسع وروحه التي تكتسب رحابتها من رحابة السماء».

خدمة جليلة للفكر الوطني والوسطي

وقال الشيخ أحمد مكي إمام مسجد الحسين بالقاهرة، إن «الوطن» بعنايتها بملف التصوف وإبراز الجوانب الإيجابية فيه تقدم خدمة جليلة للفكر الوطني والوسطي في آن واحد، وهي بذلك تعالج الفكر المسموم والمفاهيم المغلوطة.

إبراز منهج أهل السنة والجماعة

وأكد الدكتور تامر محمد فتوح باحث بدار الإفتاء المصرية، أن تناول سيرة الشيخ الجليل صالح الجعفري، جاء بشكل مبهج ورائع، مشيرا إلى إبراز منهج أهل السنة والجماعة: «الشكر الكبير لجريدة الوطن على تناول ملفات مهمة كملف الإمام صالح الجعفري، بهذا العرض المُبهج الغني بالإبداع، لإبراز المنهجية الأزهرية المعبِّرة عن منهج أهل السنة والجماعة عبر التاريخ؛ عقيدة وشريعة وتزكية بارك الله فيكم».

وكانت «الوطن» نشرت ملفا بعنوان «يا سيدي صالح.. اقضي المصالح»، وتضمن حوارا مع الشيخ محمد صالح الجعفري شيخ الطريقة الجعفرية، الذي أكد أن الطريقة لا تعرف الشعوذة ولا العزلة، كما تضمن الملف سيرة الشيخ، وأهم مؤلفاته وكتبه، إلى جانب زيارة ميدانية لمسجده بالدراسة لرصد مظاهر الاحتفال بمولده.