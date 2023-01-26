شيخ الطريقة الجعفرية: مذهبنا الصوفي إنارة للعقول وصلاح للقلوب وتزكية للنفوس

أكد الشيخ محمد صالح الجعفرى، شيخ الطريقة الجعفرية الأحمديةالمذهب المحمدية، أن التصوف يساهم فى تطوير المجتمع وتلبية حاجة الإنسان المعاصر ومحاربة كل مخالف للشريعة، وأن الطريقة الجعفرية حركة اجتماعية ومدرسة دينية صوفية لا تعرف الرهبنة ولا العزلة ولا الدجل ولا الشعوذة.

وأوضح فى حواره مع «الوطن» أن مذهب «الجعفرية» فى التصوف إنارة للعقول بما يصلح القلوب ويزكى النفوس، فالتصوف فى حركة الحياة، كما يراها «الجعفرى»، ألا يرانا الله حيث نهانا، وكل ما يصدر عنا نزنه بميزان الخضوع والإذعان والإحسان.. وإلى نص الحوار:

التصوف يساهم فى تلبية حاجة الإنسان المعاصر ومبدأنا «ألا يرانا الله حيث نهانا»

حدثنا عن احتفلات المريدين والمحبين بمولد الإمام الجعفرى؟

- العارف بالله سيدى صالح الجعفرى يرجع نسبه للإمام الحسين نجل الإمام على والسيدة فاطمة الزهراء، والطريقة الجعفرية الأحمدية المحمدية طريقة صوفية لها شخصيتها الاعتبارية واستقلاليتها الذاتية، فهى جعفرية نسباً، وشيخنا صالح الجعفرى إمام الجامع الأزهر الأسبق، وأحد علمائه الكبار، ونسبة لجده جعفر الصادق، ومذهبه مالكى، وعقيدته أشعرية وهى عقيدة أهل السنة والجماعة.

يبحث الكثيرون عن التصوف لكنهم لا يدركون المعنى الروحى له؟

- تعددت التعريفات لكلمة التصوف، وجعل العلماء لها مشتقات ومسميات، والكتب التى تصدر للحديث عن الصوفية فيها الكثير من هذه المسميات وتلك الدلالات والتعريفات، وفى مذهبنا نرى أن التصوف صفاء عقلى وقلبى ونفسى لمعرفة حقيقة الشريعة الإلهية والسنة المحمدية معرفة تؤهل صاحبها لمعنى «ليعبدون» قولاً وفعلاً وحالاً، وتجعله يظهر بمظهر الإحسان فى كل وقت وحين، وجماع ذلك معرفة الشريعة التى تؤهل للوصول إلى الحقيقة تأهيلاً لما خلقنا من أجله «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون».

وكيف يمكن الجمع بين السمو الروحى والوجدان؟

- التصوف سمو روحى، وصفاء نفسى، وتذوق وجدانى لمعنى الأخلاق «وإنك لعلى خلق عظيم» وما الدين إلا الأخلاق تأدباً مع الله بحق الله، وتأدباً مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فى رسالة الله، وتأدباً مع خلق الله بما أمر الله، فأساس مذهبنا الصوفى إنارة العقول بما يصلح القلوب ويزكى النفوس، ودليلنا إلى ذلك الكتاب والسنة، وسماحة الإسلام فى الرفق ممارسة ولين جانب ويسر وسعة أفق وبُعد نظر لتحقيق الحقيقة الحقة المأخوذة من الشريعة السمحة، وتصوفنا فى حركة الحياة ألا يرانا الله حيث نهانا، ولا يفقدنا حيث أمرنا، فكل ما يصدر عنا نزنه بميزان الخضوع والإذعان شريعة والإحسان حقيقة.

الطريقة تعمل على تجديد الدماء والدفع بالشباب محملاً بالفكر الصوفى؟

- نسعى للعودة بالتصوُف للموروث عن السلف الصالح، والبُعد عن كل دخيل على التصوف، ومحاربة كل مخالف للشريعة، وقد عنينا فى هذه المرحلة بالشباب، فأعطت الطريقة الجعفرية الفرصة للشباب ليقوم بدوره فى الحياة خدمة للمجتمع، فأسست له المسجد المتعدد الأغراض، كما أقامت المنشآت العلمية والاجتماعية من دور للعلم والقرآن والحضانة وفصول التقوية والعيادات الصحية والمستشفيات الخيرية، والطريقة الجعفرية حركة اجتماعية ومدرسة دينية صوفية لا تعرف الرهبنة ولا العزلة ولا الدجل ولا الشعوذة.

عُرف عن بعض الطرق أنها لا تجلس فى حضراتها إلا من أخذ العهد وتلقى البيعة على يد الشيخ فهل يوجد هذا المبدأ لديكم؟

- أبواب حضرتنا مفتوحة لجميع المسلمين ولكل محب ومريد، ومن فضل الله تعالى علينا أن مجالسنا لا تكون إلا فى المساجد، ومن ذا الذى يمنع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه؟ ومن أعظم منته علينا أن حضراتنا شرعية تماماً والحمد تجذب كل من يراها إليها، ونحن لا نلزم كل من يحضر معنا بأخذ العهد والسلوك بنهجنا، بل نجد أن كل من يحضر مرة أو مرتين لا يملك إلا أن ينضم طائعاً من نفسه، لما يجده من شدة الرغبة والشوق ثم هو لا ينفك عنا بعد ذلك.

الارتباط التربوى

حركة التصوف الذاتية والاجتماعية مرتبطة ارتباطاً تربوياً بنظام الحياة العام كما هى مرتبطة بحركة الحياة ومقوماتها، فالصدق والأمانة والشرف والتدين والإخلاص كل هذه صفات مقومة للمجتمع، فالسلوك الشخصى لبنة فى بناء المجتمع المسلم المتكامل المعافى من الرذائل والنقائص، كذلك من المعروف أن المجتمع الإسلامى له حركته وفق منهج الله المقيد بإرادته سبحانه المحددة فى شريعة الله كتاباً وسنة.