وفاة الداعية بانعمة بعد 30 عاما من الشلل الرباعي.. كان يخشى الموت قبل رمضان

توفي صباح اليوم، الداعية السعودي المعروف «عبدالله بانعمة»، وذلك بعد معاناة مع المرض لسنوات عديدة وكان يخشى الموت قبل إدراك صيام رمضان.

كان لا يتحرك شيء في جسده إلا رأسه فقط

ونشر عدد من مُحبيه أبرز مقاطع الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، وكيف كان يُوصي كثيراً بالصلاة وبر الوالدين وتجنب قطيعة الرحم، والتوبة من الذنوب والمعاصي.

أصيب الداعية عبدالله بانعمة، بشلل رباعي قبل سن 30 عاماً، وكان لا يتحرك شيء في جسده إلا رأسه فقط ولكن كل هذ الأشياء لم تمنعه عن طلب العلم وحفظ القرآن الكريم والانشغال بالدعوة والوجود في منابر العلم ودعوة الشباب، وكان مضرب مثلٍ في الابتسامة والصبر والتأثير والرضاء بالقضاء الله وقدره.