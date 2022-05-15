«الداخلية» تحقق حلم والدة «يوسف» بعلاجه من شلل رباعي

حُلم ظل يراود والدة الطفل يوسف، أن يسير بشكل طبيعي ويعود لممارسة حياته الطبيعية من جديد، بعد إصابته بشلل رباعي، إثر حادث تعرض له، من أجل ذلك ناشدت السيدة أسماء عبد الشكور، والدة الطفل يوسف محمود حسن وزارة الداخلية في وسائل الإعلام، إذ قالت في مداخلة هاتفية في وقت سابق، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنها تثق تمام الثقة في أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيقف بجانبها في هذا الأمر، ولم تكن تتوقع أن تكون الاستجابة سريعة بهذا الشكل، ففي لمسة إنسانية من وزارة الداخلية كانت الاستجابة.

مراحل العلاج بدأت في مركز تابع لوزارة الداخلية

وفي مركز العلاج الطبيعي التابع لوزارة الداخلية، بدأت مراحل العلاج، وقالت أسماء عبد الشكور، والدة الطفل يوسف محمود حسن، «بفضل الله ثم وزارة الداخلية، يوسف تلقى جلسات علاج مميزة، على يد أكفأ أطباء متواجدين في مصر بل وفي الشرق الأوسط كله، جلسات علاج وظيفي ويدوي، ومجموعة متنوعة من الجلسات، وأهم تلك الجلسات العلاج المائي الذي أدى إلى تقدم الحالة بشكل كبير، وتطورت بشكل كبير والقدرة العضلية للجسم بدأت تستعيد قواها، والأطراف بدأت تستعيد نشاطها، وطبعًا على رأس الجلسات دي وأهمها جهاز اللوكمات».

وتابعت: «الجلسات دي ليها سبب رئيسي في إن ابني وبفضل الله في 3 شهور استعاد القدرة على المشي مرة أخرى، لأن الجهاز تختص به وزارة الداخلية، الجهاز ما شاء الله أدى إلى أن الولد حالته تطورت بشكل مميز، الماشية تكاد تكون الحمد لله شبه طبيعية، الحمد لله والشكر لله، وشوفنا مجهود كبير جدًا داخل مستشفى هيفين».

تحسن ملحوظ في حالته ليعتمد بشكل كامل على نفسه

برنامج علاجي متكامل وضعه قطاع الخدمات الطبية التابع لوزارة الداخلية بإشراف نخبة من الاستشاريين والمتخصصين، طبي وعلاجي وتأهيلي، بهدف استعادة الطفل لحالته الطبيعية بشكل متدرج بعد أشهر من العلاج تحولت حالته الصحية وظهر تحسن ملحوظ في حالته ليعتمد بشكل كامل على نفسه بعدما كان يعتمد على الآخرين في تحركاته وبما يسمح له بالعودة للممارسة حياته الطبيعية مع التردد على المركز لاستكمال الجلسات الطبية اللازمة.