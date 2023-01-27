مصرع مسعف غرقا في بورسعيد: كان بيصطاد واختل توازنه

لقي عامل إسعاف مصرعه غرقا فى مياه القناة عند معدية الرسوة ببورسعيد، مساء اليوم، أثناء الصيد عند مرفق المعدية وتم نقل الجثة إلى المستشفى لتلقي العلاج

نقل جثة المسعف إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بنقل جثة عامل إسعاف إلى مستشفى النصر وهو جمال السيد العربي ريان 59 سنة، مصاب باستفكسيا الغرق بعد سقوطه في مجرى القناة عند مرفق معدية الرسوة ببورسعيد.

المسعف اختل توازنه

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن عامل الإسعاف كان يصطاد عند مرفق معدية الرسوة في وقت إجازته من العمل وأثناء إلقائه الشبك في المياه اختل توازنه وسقط فيها، وحاول المارة إنقاذه لكنه توفى في الحال، وجرى نقل الجثة عن طريق سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى النصر

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات وأمرت بالتحفظ على جثة المسعف تحت تصرفها لمعرفة ملابسات الوفاة