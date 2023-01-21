انتشال جثة غريق مجهول الهوية وإخماد حريق محدود بجزيرة نيلية بالمنيا

انتشل الأهالي جثة مجهولة لغريق من المجرى المائي لترعة الإبراهيمية أمام محطة قطار مركز سمالوط، فيما أخمدت قوات الحماية المدنية حريقا محدودا اندلع بحشائش جافة بجزيرة نيلية أمام أحد الفنادق السياحية بمدينة المنيا.

انتشال جثة مجهولة لغريق

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن أهالي مركز سمالوط، من انتشال جثة مجهولة الهوية لشخص يبلغ من العمر 40 عاما تقريبا، حيث كانت طافية بالمجرى المائي لترعة الإبراهيمية أمام محطة القطارات، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى النموذجي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بإتخاذ إجراءات النشر عن الجثة.

إخماد حريق محدود بجزيرة نيلية

كما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بنشوب حريق محدود بحشائش جافة بجزيرة نيلية تقع في عرض النهر أمام أحد الفنادق السياحية بمدينة المنيا، وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من إخماده والسيطرة عليه قبل امتداده، من خلال استخدام لانش نهري تابع لشرطة المسطحات المائية وذلك دون أي إصابات أو خسائر بشرية.