الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب بالبساتين

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على جثة شاب في أحد الشوارع الجانبية بدائرة قسم شرطة البساتين، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى «محمد» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتم العثور على متعلقاته الشخصية وبطاقة الرقم القومي الخاصة به.

كسور وتهشم بعظام الجمجمة

كما تبين إصابته بكسور وتهشم بعظام الجمجمة وأنحاء أخرى بالجسم، وكشفت التحريات بأن الشاب مقيم في العقار الذي عُثر على الجثة أسفله، وجارٍ تكثيف الجهود لكشف أسباب سقوط المتوفى ومصرعه في الحال.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

قررت النيابة العامة نقل جثة الشاب المتوفى لمشرحة زينهم لانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وقررت النيابة العامة أخذ عينات من المتوفى وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لتحليلها للكشف عن تعاطي المخدرات من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وتفاصيلها، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المتوفى تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.