مراسلة القاهرة الإخبارية من الضفة: اعتداءات من قوات الاحتلال على سكان جنوب الخليل

أكدت ولاء السلاميك مراسلة «القاهرة الإخبارية» من الضفة الغربية، أنه عند وقوع عمليات فلسطينية، فإن المستوطنين يقطعون الإجازات الدينية التي حصلوا عليها، ويقومون برشق سيارات الفلسطينيين والاعتداء عليها.

منطقة جنوب الخليل شهدت اعتداءات من قوات الاحتلال على بعض المواطنين

وأوضحت خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي أحمد أبوزيد، عبر «القاهرة الإخبارية»، أن منطقة جنوب الخليل شهدت اعتداءات من قوات الاحتلال على بعض المواطنين، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاههم.

وأشارت إلى أن بلدة بيت، شهدت مسيرات غاضبة تنديدًا بجرائم الاحتلال ومنها المجزرة التي ارتكبها جنود الاحتلال أمس، في مخيم جنين، إذ وقعت 3 إصابات بين صفوف الفلسطينيين، أحدهم أصيب بطلق ناري من مستوطن.

الاحتلال أعلن التصعيد خلال الفترة المقبلة

ولفتت إلى أن قائد جيش الاحتلال، تحدث عن التصعيد خلال الأيام المقبلة، في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مشيرة إلى أنه أصدر تعليمات بتشديد الخناق على الفسلطينيين في القدس المحتلة والضفة الغربية.

وأكدت أن العملية الفلسطينية التي تسببت في مقتل 8 مستوطنين يعتبرها قادة دولة الاحتلال من أسواء العمليات التي حدثت منذ 15 عاما على الصعيد الداخلي الاسرائيلي، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أعلن دفع مزيد من الإمدادات العسكرية في الضفة الغربية.