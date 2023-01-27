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«القاهرة الإخبارية»: استشهاد فلسطيني ومقتل 8 مستوطنين في إطلاق نار بالقدس

كتب:

محمد متولي
10:42 م | الجمعة 27 يناير 2023
عملية القدس الأخيرة

عملية القدس الأخيرة

نشرت قناة «القاهرة الإخبارية»، خبرا عاجلا منذ قليل، يفيد باستشهاد فلسطيني ومقتل 8 مستوطنين في إطلاق نار بالقدس، فيما يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، اجتماعا أمنيا على خلفية حادث القدس.

الشرطة الإسرائيلية تقوم بتمشيط حي النبي يعقوب

أكدت القناة أن الشرطة الإسرائيلية تقوم حاليا بتمشيط حي النبي يعقوب بالقدس، كما يزور وزير الأمن القومي الإسرائيلي، موقع الحادث حاليا.

ودعت واشنطن، كل الأطراف لتخفيف التصعيد في الأراضي المحتلة، وافادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في القدس، بأن العملية جاءت ردا على أحداث مخيم جنين الأخيرة.

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