قناة القاهرة الإخبارية: أكثر من 130 ألف زائر لمعرض الكتاب في أول أيامه

أكد رمضان المطعني مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين، شهدت إقبالا كبيرًا أمس الخميس، والذي كان أول أيام استقبال الجمهور.

وأضاف مراسل قناة القاهرة الإخبارية: «بحسب الإحصائيات الرسمية، شهد أول حضورا كبيرا من الجماهير المصرية والعربية بمختلف شرائحها، وتخطى العدد 131 ألف تذكرة، ورأينا اصطفاف الآلاف من الطوابير لدخول القاعات الخاصة بالمعرض».

صالة كبيرة لمعرض الطفل

وتابع رمضان المطعني: «رُبما حُجز أكثر من 100 ألف تذكرة من خلال المنصة الإلكترونية للمعرض، والتي أتاحتها الإدارة كي تسهل على الجماهير الدخول ومنع اصطفاف الطوابير في الخارج، كما خُصصت صالة كبيرة لمعرض الطفل وتم اختيار الشخصية الخاصة لهذا المعرض وهي كامل كيلاني».

أكثر من 1000 دار نشر

وأشار إلى أن القاعات الخمسة للمعرض التي تحتوي على أكثر من 1000 دار نشر ساهمت في العديد من آلاف العناوين الخاصة بها واستقبال الشرائح الخاصة بالمجتمع، بالإضافة إلى تنظيم نحو 500 فعالية طوال فترة انعقاد المعرض، مع استضافة العديد من الرموز المصرية والعربية والعالمية ومفكرين وأدباء وشعراء كي يتناقشوا على أبرز الموضوعات الخاصة على الساحة الثقافية.