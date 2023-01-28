بداية من 1 فبراير.. منصة «تويتر» تعلن قواعد الاستخدام الجديدة

أعلنت منصة الغريدات القصيرة «توتير» عن قواعد الاستخدام الجديدة لاستخدام المنصة، إذ أجرت بعض التغييرات فيما يتعلق بالحسابات المعلقة والمحظورة، وفقًا لسلسلة الغريدات من حساب (Twitter Support)، وستدخل القواعد والتغييرات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 فبراير.

«تويتر» أكثر تساهلاً

ووفقًا لما قالته منصة التغريديات القصيرة فإنّ المنصة كانت تعيد «بشكل استباقي» الحسابات التي كانت محظورة سابقًا، وحاليا لن تعيد المنصة الحسابات التي شاركت في نشاط غير قانوني أو تهديدات بالضرر أو العنف أو البريد العشوائي على نطاق واسع والتلاعب بالمنصة، أو عندما لم يكن هناك نداء مؤخرًا لإعادة الحساب، وقال Twitter كذلك أنه بدءًا من 1 فبراير: «يمكن لأي شخص الطعن في تعليق الحساب وتقييمه وفقًا لمعاييرنا الجديدة للإعادة».

وأوضحت أيضًا أنَّه من الآن فصاعدًا ستتخذ إجراءات أقل خطورة مثل الحد من وصول الغريدات التي تنتهك السياسة أو مطالبتك بإزالة الغريدات قبل أن تتمكن من الاستمرار في استخدام حسابك، مشيرة إلى أنَّ تعليق الحساب سيكون محجوزًا للانتهاكات الشديدة أو المستمرة لسياساتنا.

ما الذي يمكن أن يمنعك على «تويتر»؟

وفقًا للتغريدة، تشمل الانتهاكات الجسيمة على سبيل المثال لا الحصر: «الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، وانتهاكات الخصوصية، والتلاعب بالمنصة أو البريد العشوائي ، والانخراط في مضايقات مستهدفة لمستخدمينا».

كانت تويتر، ذكرت في وقت سابق إنَّه سيتم حظر الحسابات الآن فقط إذا «انتهك شخص ما قواعد تويتر بطريقة فظيعة بشكل خاص، أو انتهكها مرارًا وتكرارًا حتى بعد تلقي إشعارات منا، وسيؤدي الإيقاف الدائم إلى عدم السماح للمخالفين بإنشاء حسابات جديدة.

وتابعت: «عندما نعلق حسابًا بشكل دائم، فإننا نبلغ الأشخاص بأنه تم تعليقهم بسبب انتهاكات إساءة الاستخدام، ونوضح السياسة أو السياسات التي انتهكوها والمحتوى الذي انتهك، وتلاحظ قواعد تويتر وإرشاداته ومع ذلك، يمكن للمخالفين استئناف عمليات التعليق الدائم إذا اعتقدوا أن تويتر حظرهم خطأً».