الإجازات المتبقية خلال عام 2023 للموظفين والطلاب.. اعرف باقي كام يوم

ينتظر الكثير من الطلاب والعاملين في الوظائف الحكومية والخاصة الإجازات الرسمية للحصول على راحة في المناسبات تمكّنهم من قضاء وقت مميز برفقة العائلة والأصدقاء أو للسفر والاستمتاع بقضاء وقت جميل في أماكن هادئة، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بمعرفة الإجازات المتبقية من عام 2023، حتى يستطيعون ترتيب سفرهم بناء على تلك الإجازات.

وتهتم بوابة «الوطن» على مدار الساعة بتقديم ما يهتم به ويبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الإجازات المتبقية خلال عام 2023 للراغبين في السفر، حتى يتمكّنوا من ترتيب وتوفيق أوضاعهم مع الإجازات الرسمية، والتي جاءت كالتالي:

الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023 في مصر

- إجازة شم النسيم: توافق إجازة شم النسيم يوم الإثنين الموافق 17 أبريل.

- إجازة عيد الفطر المبارك: تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل وتستمر لمدة 4 أيام حسبما جرت العادة.

- إجازة عيد تحرير سيناء: توافق إجازة عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023.

- إجازة عيد العمال: توافق إجازة عيد العمال يوم الإثنين الموافق 1 مايو من عام 2023.

- إجازة عيد الأضحى المبارك: تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، وتستمر إجازة العيد على مدار 5 أيام وفق ما جرت العادة.

- إجازة ثورة يونيو: توافق إجازة ثورة يونيو يوم الجمعة الموافق 30 يونيو من عام 2023.

- إجازة رأس السنة الهجرية: توافق إجازة رأس السنة الجهرية يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو من عام 2023.

- إجازة ثورة يوليو: توافق إجازة ثورة يوليو يوم الأحد الموافق 23 يوليو من عام 2023.

- إجازة ذكرى حرب أكتوبر: توافق إجازة حرب أكتوبر يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023.

- إجازة المولد النبوي الشريف: توافق إجازة المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر من عام 2023.

ترحيل الإجازات الرسمية

وجرت العادة أنَّ يتمّ ترحيل الإجازات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع لتكون يوم الخميس حتى تجتمع مع الإجازة الأسبوعية، ليكون لدى المواطن فرصة في الحصول على قسط مناسب من الراحة.