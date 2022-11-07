موعد شهر رمضان 2023.. اعرف الإجازات الرسمية وأفضل الأدعية

ينتظر المسلمون في كل عام موعد شهر رمضان 2023 لممارسة العادات والعبادات المختلفة فيه كما أمرهم الله تعالى، وكثر البحث خلال الساعات الماضية عن موعده، نظرا لما يصاحب ذلك من استعدادات، مثل الذهاب إلى العمرة في شهر رمضان، وقضاء ليلة القدر بالأراضي المقدسة.

وفي السطور التالية، نوضح موعد شهر رمضان 2023، وفق الحسابات الفلكية.

موعد شهر رمضان 2023

وذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية عبر موقعه الرسمي الإلكتروني موعد شهر رمضان 2023، وهو كما يلي:

من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان 1444 هــ يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، وينتهي في الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، حيث يولد هلال الشهر الكريم بعد حدوث الاقتران يوم الأربعاء 22 مارس 2023 في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً، وفق بيان معهد الفلك.

ولن يتم إعلان موعد شهر رمضان بشكل رسمي إلا بعد بيان دار الإفتاء والبث المباشر الذي تعرضه كل عام من استطلاع هلال الشهر الكريم يوم 29 من شهر شعبان.

الإجازات الرسمية في شهر رمضان

ومن المتوقع وفق المعلن عنه من الإجازات الرسمية التي تصدر عن مجلس الوزراء أن شهر رمضان العام المقبل لن يوافق إلا إجازة واحدة فقط، وهي إجازة شم النسيم، والتي توافق 17 أبريل 2023.

أفضل أدعية لاستقبال شهر رمضان 2023

وهناك العديد من الأدعية التي يرددها المسلمون، ولكن ليس هناك دعاء معين لاستقبال الشهر، إلا ما نُقل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يردد هذا الدعاء قبل حلول شهر الصيام «اللهم بلغنا رمضان وارزقنا توبة ترُضيك عنا واجعل لنا نصّيبا من رحمتك واجعلنا من الصائمين الذاكرين وممن يفوزون».