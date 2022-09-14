«التعليم» تكشف عن الإجازات الرسمية خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الإجازات الرسمية خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023، من خلال الخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أن العام الدراسي المقبل يبدأ يوم 1 أكتوبر في المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وتبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 18 سبتمبر الجاري، وتكون عدد أسابيع الدراسة 35 أسبوعا.

الإجازات الرسمية في العام الدراسي الجديد 2022/2023

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أيام الإجازات الرسمية في العام الدراسي الجديد 2022/2023 وهي كالتالي:

- يوم 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة.

- يوم 8 أكتوبر المولد النبوي الشريف.

- يوم 7 يناير عيد الميلاد المجيد.

- 25 يناير عيد الشرطة وثورة يناير.

- إجازة نصف العام تبدأ من السبت الموافق 28 يناير وتنتهي يوم الخميس 9 فبراير.

- شم النسيم ويحدد طبقاً للتقويم القبطي.

- عيد الفطر من 21 أبريل لـ 23 أبريل.

- 25 أبريل عيد تحرير سيناء.

- 1 مايو عيد العمال.

عدد أيام الدراسة في العام الدراسي الجديد 194 يومًا

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنه حال تعارض موعد إجازة نصف العام الدراسي مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما، وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية في الفصلين الدراسين قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مدة الدراسة الفصل الدراسي الأول 98 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، ومدة أيام التيرم الثاني 96 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وتكون أيام الدراسة الفعلية 194 يومًا بما يعادل 35 أسبوعًا.