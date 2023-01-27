اقرأ غدا في عدد «الوطن»: الرئيس السيسي في أذربيجان لتطوير العلاقات الثنائية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

السيسي في أذربيجان لتطوير العلاقات الثنائية

«راضي»: الرئيس بحث مع كبار رموز الاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الأذربيجانية فرص الاستثمار في مصر

السيسي ناقش مع رئيسي «أداني ورينيو باور» الهنديتين سبل زيادة مشروعات البنية التحتية والطاقة النظيفة

شهادة دولية جديدة: الاقتصاد المصري مستقر ويبدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية

«التنمية المحلية»: توريد 80 مليون شجرة للتشجير في المحافظات

28 يناير.. قنوات «المتحدة» تعرض الفيلم التسجيلي «نقطة تحول.. بين الألم والأمل»

الفيلم يستعرض بطولات مصابي العمليات الإرهابية من الجيش والشرطة والقضاء والمدنيون

الصفحة الثانية

«معرض الطفل» يقدم وجبة متكاملة لزواره: «العب.. اقرأ.. ارسم.. اكتشف مهاراتك»

وزيرة الثقافة الأردنية: المعرض نموذج مبهر يواكب العصر الرقمي والتطور التكنولوجي

«الصحة»: 4 سيارات إسعاف لتأمين زوار المعرض

الصفحة الثالثة

حصاد زيارة السيسي للهند: استثمارات وجذب سياحي وشراكة استراتيجية

جهود حكومية لتفادي تداعيات الأزمة العالمية.. و«رويترز» تتوقع نموا أسرع للاقتصاد المصري في 2023

«الصحة»: 112 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2022

«الإسكان»: مشروعات خدمية وسكنية لتلبية التوسعات في 6 أكتوبر

«حجازي»: نقلة نوعية في التعليم قبل الجامعي بتطوير المناهج وأساليب التدريس والتقويم

«البيئة»: «الطاقة النظيفة والنقل المستدام» أبرز محاور الطريق لما بعد COP 27

وانطفأت شمعة «بي بي سي عربي»: وداعا «هنا لندن»

إشادة واسعة بملف الإمام صالح الجعفري: إعلاء للقيم الروحية

مشيخة الطرق: تقدير لرمو الصوفية.. و«الخشت»: لا أنسى مجالس علم الإمام الجعفري

الصفحة الرابعة

شباب الأحزاب لـ «الوطن»: نحتاج إلى «نخبة جديدة» سياسيا وثقافيا تناسب «الجمهورية الجديدة» وتنمي الحياة الحزبية

عضو مجلس النواب عن «التنسيقية» علاء عصام: الحوار الوطني بدأ بشكل فعلي على الأرض وانتقل من المكاتب إلى الجماهير.. وتعزيز القدرات الإنتاجية الزراعية سيسهم في حل أزمة الغذاء

«التنسيقية» نظمت أكثر من 350 مؤتمرا جماهيريا مع المواطنين في جميع ربوع مصر للتعرف على مشكلات الناس والاستماع إلى آرائهم

نائب أمين شباب الوفد بالجيزة أحمد سمير: لا بد من خطة استراتيجية لاستغلال الموارد البشرية وتعظيم الصناعات لزيادة وتعزيز الإنتاج

أمين شباب «إرادة جيل» أحمد نصار: قدمنا رؤية شاملة لـ «الحوار الوطني» تتمثل في دمج الشباب بسوق العمل بشكل أكبر

قرارات العفو الرئاسي تؤكد الجدية في نجاح «الحوار».. والدمج المجتمعي أعاد لهم «حياة كريمة»

الصفحة الخامسة

مصر وأذربيجان.. آفاق لتعاون تاريخي يطوره السيسي

السيسي في «أذربيجان» لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية

رئيس جمعية الصداقة الأذربيجانية - المصرية: الرئيس السيسي يعتبر أذربيجان دولة شقيقة

مصر كانت من أوائل الدول المعترفة باستقلال أذربيجان.. والأدب لدينا يمجد بطولات الجيش المصري

الصفحة السادسة

«الوطن» ترصد المخاطر المحيطة بصناعة العسل.. وسبل التغلب عليها لدوام الصدارة

«مملكة النحل» في قبضة «المناخ»

«شبشير الحصة» أكبر قرية منتجة للعسل.. والعاملون: سنواجه التغير

«زهران» ورث المهنة عن والده.. يرصد تأثير «الحرارة والبرودة» غير المنتظمة على نشاط النحل

«صابر»: العجينة السكرية والبروتينية بدائل حبوب اللقاح

رئيس «بحوث النحل»: مصر تنتج 30 ألف طن سنويا.. ونستنبط سلالات جديدة للتأقلم مع «المناخ»

الصفحة السابعة

رحلة تصنيع «برطمان عسل مصري».. جودة عالمية مهددة بالانهيار

المرحلة الأولى «الفلترة» لإزالة الشوائب منه والثانية «التسخين» لإزالة الرطوبة.. وصاحب مصنع: كل المراحل تتم دون تدخل بشري.. ونحلنا الأجود عالميا

متخصص في تصنيع «الطرود»: كنا بنعمل 10 الآف طرد في الموسم.. دلوقتي 3 الآف

مدرس «زراعة»: أنصح بتوفير مظلات للنحل وترطيب الخلايا لتفادي أثر «الحرارة»

الصفحة الثامنة

هيا إلى المونديال

«كولر» بالقائمة الكاملة إلى المغرب.. شادي حسين الخاسر الأكبر بسبب «كهربا ومحمد شريف»

الوجه الآخر

تغييرات في الزمالك أمام فيوتشر.. عرض جديد لضم «قندوسي».. «باتشيكو» يبعد «السعيد» عن «الأبيض»