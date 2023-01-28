خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي خلال 24 ساعة فقط.. «لو محتاجها ضروري»

تعد البطاقة الشخصية من أهم الأشياء التي يحرص المواطن المصري على الاهتمام بها تجنبا للتعرض للمسائلة القانونية، إذ أنها تعد المستند الرسمي لإثبات الشخصية الذي يعتد به في المصالح الحكومية، فلا يمكن للمواطن إجراء أي من الخدمات التي يرغب في الحصول عليها بدون بطاقة الرقم القومي، وازداد الاهتمام بها بعد تخفيض السن المتاح استخراجها به لـ 15 عاما بعد أن كان 16.

وفي كثير من الأحيان يتعرض المواطن إلى مواقف كثيرة تجعله يرغب في استخراج البطاقة الشخصية أو تجديدها او استخراج بدل الفاقد منها في أقرب وقت وبشكل سريع حتى يتمكن من إجراء الخدمة التي يرغب بها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي خلال 24 ساعة فقط من مصلحة الأحوال المدنية، كالتالي:

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية

- يجب شراء استمارة بطاقة الرقم القومي من السجل المدني، ثم ملء البيانات الموجودة بها.

- المستندات الدالة على إثبات الشخصية مثل شهادة الميلاد مثبت بها محل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية.

- لابد من حضور شخص على درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة باعتباره ضامن.

شروط استخراج البطاقة الشخصية

- أن يكون الراغب في استخراج البطاقة الشخصية مصري الجنسية.

- يجب ألا يقل عمر الراغب في استخراج البطاقة عن 15 عاما.

- أن يكون مقدم طلب استخراج البطاقة مسجل وله بيان ميلاد على الحاسب.

إجراءات استخراج البطاقة الشخصية

- يتم شراء استمارة الرقم القومي من السجل المدني التابع له المواطن.

- ثم يتم ملء بيانات الاستمارة واعتمادها من الجهه التابع لها المواطن، وفي حالة اذا كان المستخرج طالب يجب أن يتم ختمها من المدرسة أو الجامعة.

- تقديم الطلب والمستندات المطلوبة للموظف المختص بالسجل المدني.

- ثم بعد ذلك يمكن للمواطن استلام البطاقة بعد المدة المحددة وفق إجراءات استخراجها.

أسعار استمارات البطاقة الشخصية

- الاستمارة العادية: يتم شراء الاستمارة العادية في حالة الرغبة في استلامها بعد 15 يوما، ويصل سعرها إلى 45 جنيها.

- استمارة مستعجل: يتم شراء استمارة مستعجل في حالة الرغبة في استلامها بعد 3 أيام، ويصل سعرها إلى 120 جنيها.

- استمارة المميزة: يتم شراء الاستمارة المميزة في حالة الرغبة في استلامها خلال 24 ساعة، ويصل سعر الاستمارة المميزة إلى 170 جنيها.