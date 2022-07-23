تعرف على غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية.. تصل إلى 100 جنيه

يبحث الكثير من المواطنين على محركات البحث «جوجل»، عن قيمة غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية التي تصدر من مكاتب السجلات المدنية التابعة لقطاع الأحوال المدنية لوزارة الداخلية، لأن من يتخلف عن استصدارها يُعاقب بالغرامة، ومن يتخلف عن تجديدها عند انتهائها يًعاقب بالغرامة أيضًا، فهناك فرصة لتحديثها بعد 3 أشهر من تاريخ انتهائها.

غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية

- في حالة تأخير استصدار بطاقة الرقم القومي عند السن القانونية كما حددته الدولة، تكون الغرامة 100 جنيه.

- عند تعامل المواطن ببطاقته الشخصية عند انتهائها أمام الجهات الرسمية يغرم بـ 100 جنيه.

- في حالة عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها، يتم تغريم المواطن 50 جنيهًا.

- في حالة عدم تحديث البيانات الشخصية كالمهنة أو محل الإقامة أو الزواج بعد 3 شهور من مدة التغيير، يتم دفع غرامة قدرها 50 جنيهًا.

- عند ضياع البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد لها بعد أسبوعين، يتم تغريم المواطن مبلغًا ماليًا قدره 50 جنيهًا.

مدة سريان البطاقة الشخصية

ويذكر أن مدة سريان البطاقة الشخصية، 7 سنوات من تاريخ صدورها بالإضافة إلى أن البطاقات القائمة لاغية بمجرد انتهاء المدة المحددة لاستخراج البطاقات الصادرة.

ويذكر أن مجلس الوزراء، أصدر عددًا من القرارات المهمة، في اجتماع الأربعاء الماضي، أبرزها كان تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية في مصر لعام 2022، لتصبح 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، وبذلك تصبح الـ 15 سنة هي السن القانونية لاستخراج البطاقات الشخصية في مصر 2022.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

1- يشترط أن يكون مقدم طلب استخراج البطاقة مصري الجنسية.

2- ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الأربعاء الماضي.

3- أن يكون مسجلًا له بيان ميلاد على الحاسب.