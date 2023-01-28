«تذكرتي» تعلن عن 16 عرضا لـ«سيرك دو سوليه» باستاد القاهرة في مارس المقبل

كشفت شركة «تذكرتي» عن استضافة 16 عرضا لـ«سيرك دو سوليه» بعنوان «OVO»، في الفترة من 8 إلى 18 مارس المقبل، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يُفتح باب الحجز في 3 فبراير المقبل، وتتراوح أسعار التذاكر من 800 إلى 4500 جنيه، فقا لما تم الإعلان عنه عبر الحساب الرسمي لـ«تذكرتي» على «تويتر».

وتدور أحداث عرض «OVO» من «سيرك دو سوليه»، والذي يعني «البيض» بالبرتغالية، قصة ممتعة عن مستعمرة من الحشرات، ويخوض الجمهور تجربة مدهشة حين تلتقي المستعمرة بحشرة جديدة تحمل على ظهرها بيضة، ويقدم العرض استعراضاً مميزا بلمسات من الضحك والإبداع وسط أجواء مفعمة بالحماس والمرح، ويتألف العرض من 100 شخص من 25 دولة مختلفة .

وقُدم عرض «OVO» للمرة الأولى في مونتريال في عام 2009، وجذب أكثر من 7 ملايين شخص في 155 مدينة في 26 دولة.

أسعار تذاكر عروض «OVO» لـ«سيرك دو سوليه»

وتتمثل أسعار تذاكر عروض «OVO» في 7 فئات، تبدأ من 800 جنيه وتصل لـ4500 جنيه، كالتالي:

الفئة الفضية: 800 جنيه.

الفئة الفضية +: 1.100 جنيه.

الفئة الذهبية: 2100 جنيه فئة.

إيليت: 2500 جنيه.

فئة البلاتنيوم: 3500 جنيه.

فئة الـ«VIP»: بـ4100 جنيه.

الفئة الملكية: 4500 جنيه

ما هو «سيرك دو سوليه»

و«سيرك دو سوليه» تم تأسيسه عام 1984 في كندا، واستطاع أن يخطف الأنظار نحوه بسرعة شديدة، من خلال تقديم الاستعراضات الخاصة بالسيرك، وقد استطاع التوسع بشكل سريع فى التسعينات، ويقتصر على العناصر البشرية ويخلو من استخدام أى نوع من الحيوانات.