إنشاء مركز ثقافي بموقع السيرك القومي بمدينة 15 مايو

كشف قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال عن آخر مستجدات تطوير السيرك القومي، ببدء تجهيز مركز ثقافى بموقع السيرك القومي بمدينة 15 مايو، الذي يضم إلى جانب فنون للسيرك، قاعة مسرح تشمل شاشة للسينما لتقديم خدمة فنية للجمهور فى المجالين السينمائى والمسرحى، بالإضافة إلى انشاء مدرسة لتعليم فنون السيرك.

كما تم إحلال وتجديد غرف فناني السيرك القومي، والحائط الخارجي الخاص الدائر بخيمة السيرك القومي بالعجوزة، وتركيب شاشة عرض عملاقة داخل صالة عرض السيرك وخارج السيرك القومى للدعاية، ورفع كفاءة العروض المقدمة بالآلات الموسيقية الخاصة باوركسترا السيرك وكراسي جديدة للبناوير، ورفع كفاءة الأنذار الآلي بالسيرك القومي بالعجوزة.

السيرك القومي في 2022

وعلى مدار عام 2022، قدم السيرك القومى مجموعة كبيرة جدا من ليالى العرض بمقره بالعجوزة وبمدينة جمصة خلال الموسم الصيفى، إلى جانب تقديم عدد 56 ليلة عرض بفعاليات وزارة الثقافة فى أماكن متنوعة بالمواقع المختلفة منها الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، معرض الكتاب فيصل، مركز طلعت حرب - مهرجان الطبول الدولي للفنون التراثية بالقلعة.