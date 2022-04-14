عروض السيرك القومي تبهر الجمهور في معرض فيصل العاشر للكتاب

شاركت فرقة النيل للإنشاد التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، في ثاني أيام معرض فيصل الرمضاني العاشر للكتاب، الذي افتتحته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

أنشطة خاصة بالطفل

كما قدم السيرك القومي، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية، مجموعة من الفقرات التي أبهرت جمهور معرض فيصل.

ومن خلال النشاط الخاص بالطفل، عقدت عدة ورش فنية من بينها ورشة تشكيل بالورق للفنان هشام السعيد، وورشة عمل فراشة بمشاركة ندى عكوش ودنيا إبراهيم، بالإضافة إلى ورشة الحكي القاهرة تاريخ تقديم عزة محمود، سحر حسن، وورشة حكي وتلوين قصة اجتماع الثلاثاء قدمتها فاطمة وهيدي، وورش الفخار والحرف التراثية.

ولأول مرة بمعرض فيصل للكتاب ركن خاص بنظارات ثلاثية الأبعاد ال V R لعرض قصص الأطفال.

أبرز المعلومات عن معرض فيصل للكتاب

يذكر أن المعرض يشارك به هذا العام 33 ناشرا من بينها قطاعات وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف ومؤسسة دار المعارف، كما يشارك سور الأزبكية بمكتبتين ، وعدد من دور النشر الخاصة.

ويضم المعرض أحدث إصدارات هيئة الكتاب في مختلف المجالات والسلاسل التي تصدرها الهيئة.كما يضم المعرض جناح مبادرة ثقافتك كتابك والذي يتيح الكتاب بسعر مخفض يبدأ من جنيه واحد حتى عشرين جنيه.

يستمر المعرض حتى 21 رمضان الموافق 22 إبريل الجاري ، ويفتح أبوابه يوميا للجمهور بعد الإفطار في الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة والنصف منتصف الليل