برنامج «مصر تغني» يستعرض نشأة الفن الشعبي الخاص بالإنشاد

عرض برنامج «مصر تغني»، من تقديم أحمد عطا الله المذاع عبر القناة الأولى، حلقة عن الفن الشعبي الخاص بالإنشاد مع الذكر الليثي في الصعيد، إذ بدأ البرنامج بعرض لقطات متنوعة داخل شوارع الصعيد وسط الأراضي الزراعية مصحوبة بمقتطفات من الإنشاد والأغاني لأبرز الفنانين والنجوم الخاصة بذلك.

«عبدالصبور» يحكي بداية عمله كعازف بازة

وقال أحمد عبدالصبور، عازف «البازة»، إنه أول من عمل مع الشيخ عبدالنبي الرنان، من أوائل المداحين المصريين، موضحًا: «عبدالنبي بدأ مع الشيخ أحمد برين عام 1981، بينما أنا بدأت معه في عام 1982».

وتابع: «ربنا وهب للشيخ عبدالنبي الرنان الموهبة وحده، لذلك أسس فرقة بمفرده، وكنت أشتغل على الميكروفون»، مضيفًا: «الشيخ عبدالنبي أخذني معه ليلة في إدفو، وكنت أجلس بجوار الميكرفون وكان هناك كراسة، بدأت أطبل عليها بشكل بسيط حتى تعلمت».

وأشار إلى أنه في أحد الأيام، والجماعة جالسون كانت معهم بازة نحاسية، ليجرب العزف عليها، وتفاجأ بالشيخ عبدالنبي الرنان يقول له: «لا أنت كده تمام التمام ومية مية، ووالله العظيم لأعملك طبلة».

نبذة عن حياة الشيخ أحمد البرين

واستعرض البرنامج مقتطفات من أعمال الشيخ أحمد برين، ومن ثم أشار البرنامج إلى: «الشيخ أحمد البرين ولد كفيف البصر في أسوان سنة 1939، مات أبوه عندما كان طفلًا، لذلك ذهب ليعيش مع أمه في قرية الحلة بإسنا».

وقال التقرير: «كل يوم الصبح والدته كانت تملأ له مياه لكي يشرب منها في مشوار الطويل للكتاب، وفي الطريق اعتاد الشيخ الصغير على الغناء والعزف على جرة المياه حتى أصبح واحدًا من أهم مؤسسي مدارس الإنشاد في مصر«شيخ المدحين وكبير الطريق».