ندوة للشيخ ياسين التهامي عن الإنشاد الديني في معرض الكتاب

انطلقت، اليوم، الخميس 26 يناير، فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض بالتجمع الخامس، في نسخته الـ54، وسط حضور عدد كبير من الكتاب ومحبي القراءة من مختلف دول العالم، وشهد عدة فعاليات من ضمنها ندوة الشيخ ياسين التهامي.

ندوة الشيخ ياسين التهامي

وشارك في ندوة الشيخ ياسين التهامي الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، وتناولت الحديث عن مسيرة الشيخ ياسين التهامي، ومشواره مع الإنشاد الديني، وطفولته المبكرة، وأثر جده على اتجاهه للإنشاد والمديح الديني.

حضر اللقاء عدد كبير من محبي الشيخ ياسين التهامي للاستماع إلى مسيرته وحياته مع الإنشاد الديني وتسيطر عليهم حالة من الفرحة والسعادة لتمكنهم من رؤية صاحب الصوت الجميل في الإنشاد الديني.

استقبال معرض الكتاب للزوار

واستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب الجمهور في دورته الـ 54، في أول أيام افتتاحه، وشهدت الساعات الأولى للمعرض توافد أعداد كبيرة من زوّاره، لحضور الفعاليات والأنشطة المختلفة التي يقدمها، إلى جانب اقتناء الكتب والمؤلفات.