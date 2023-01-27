أخبار أسوان اليوم.. تعادل مع طلائع الجيش وتنفيذ 73% من الطريق الإقليمي

شهدت محافظة أسوان اليوم الجمعة العديد من الأحداث فكانت أخبار أسوان متنوعة مابين تنمية ورياضة وحوادث، حيث تعادل نادي أسوان الرياضي مع طلائع الجيش بهدفين لكلا منهما بالدورى الممتاز، فيما أعلن محافظ أسوان عن استكمال 73% من الطريق الإقليمي، وافتتاح مسجد.

وضمت أخبار أسوان أيضا تفقد المحافظة لقرية الصعايدة، إحدى القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة للوقوف على المشروعات المنفذة بها، وانطلقت أيضا اليوم قافلة المسرح المتنقل بأسوان لمدة 3 أيام.

أخبار أسوان اليوم

أخبار أسوان، أبرزها تعادل فريق نادي أسوان الرياضى مع فريق طلائع الجيش بهدفين لكلا منهما بالجولة رقم 16 من بطولة الدورى الممتاز فى مباراة جمعتهما عصر اليوم، باستاد أسوان الرياضي، وسجل هدفى نادي أسوان الرياضي اللاعب محمد حمدي زكي، واللاعب أحمد بلحاج، في الدقيقتين 22 و59، من عمر المباراة بينما سجل ثنائية نادي طلائع الجيش اللاعب محمود وادي، واللاعب مصطفى الخواجة في الدقيقتين 45 و46 من عمر المباراة.

افتتاح مسجد السلام باسوان

وافتتح الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، مسجد السلام بأبو الريش قبلي بتكلفة مليون جنيه بالجهود الذاتية، على مساحة 300 متر، في أهم أخبار أسوان الدينية اليوم الجمعة.

الانتهاء من 73% من الطريق الاقليمى بأسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وصول نسبة التنفيذ في مشروع الطريق الإقليمي الدائري الشرقي العلاقي / كوبري أسوان الملجم، وصلت إلى 73 %، بتكلفة تصل لحوالي 600 مليون جنيه، شاملة إنشاء كوبري علوى في نهاية الطريق فوق خطوط السكك الحديدية والطريق الزراعي، موضحًا أن ذلك طفرة تنموية بمحافظة أسوان.

حياة كريمة بقرية وادى الصعايدة بأسوان

وشملت أخبار أسوان اليوم تفقد المحافظ اللواء أشرف عطية لقرية وادي الصعايدة بمركز إدفو، التي تضم 6 قرى فرعية تضم 40 ألف نسمة بها العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، منها تطوير مدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي وإنشاء المجمع الخدمي والمجمع الزراعي ونقطة إسعاف.

أخبار أسوان الثقافية المسرح المتنقل

ونظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات المسرح المتنقل بأهم أخبار أسوان، الذي يستمر لمدة 3 أيام بمركز شباب البصيلية ويضم عروض تناقش قضايا مجتمعية منها الزيادة السكانية والإدمان وآثاره.