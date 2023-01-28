«الصحة» تعلن موعد بدء تسجيل رغبات حركة أطباء دفعة ديسمبر تكليف مارس 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر موقع غدارة التكليف التابع لها، بدء التقدم لحركة تكليف الأطباء البشريين خريجي الجامعات الحكومية والخاصة دفعة ديسمبر 2021، والمقرر إتمامهم الامتياز في نهاية فبراير 2022، والأطباء الذين لم يتقدموا للتكليف دفعة يونيو 2021 بنظام التنسيق الإلكتروني، على أن يكون تسجيل الرغبات في الفترة من 5 فبراير 2023، وحتى 19 من الشهر ذاته.

قواعد حركة أطباء دفعة ديسمبر تكليف مارس 2023

وحددت وزارة الصحة والسكان، قواعد خاصة بحركة دفعة ديسمبر تكليف مارس 2023، عبر موقع إدارة التكليف من الرابط، وجاءت القواعد على النحو التالي:

- يكلف الطبيب على مديريات الشوؤن الصحية والجهات الأخرى عن طريق التنسيق الإلكتروني وفقا للاحتياجات والرغبات والنطاق الجغرافي.

- الأطباء المكلفون على المحافظات المركزية يحق لهم التقدم إلى حركة النيابات بعد مرور عام عمل فعلي من استلامهم التكليف.

موقع وزارة الصحة والسكان لإدارة التكليف

- الأطباء المرشحون في حركة النيابات يحق لهم التقدم للدراسات العليا بالجامعات.

- الدرجة المالية للطبيب درجة شخصية تظل في ديوان عام الوزارة لمدة سنتين ويجري تثبيتها بعدهما.

- في حالة العودة من الجهة الخارجية خلال السنة الأولى يجري توزيعه على وحدات الرعاية الأساسية طبقاً لمجموعه في نفس حركة تكليفه بغض النظر عن الأماكن الشاغرة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه في حال وجود أي مشكلة في تسجيل الرغبات أو حال الرغبة في الاستفسار يمكن الاتصال برقم «19468».