خدمات تقدمها معامل وزارة الصحة للمسافرين في الخارج.. القائمة كاملة

كشفت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان، الخدمات التي تقدمها معامل الوزارة للمسافرين للخارج، وقالت «الجندي»، في فيديو بثه وزارة الصحة والسكان على موقعها الرسمي، إن معامل وزارة الصحة تقدم عدد من الخدمات من خلال المعامل المركزية وهى استخراج شهادات السفر لفيروس «سي»، وفيروس «الإيدز»، فضلا عن الشهادات المعتمدة لفيروس كورونا مع انتشار الجائحة على مستوى العالم.

معامل وزارة الصحة

وأكد الدكتورة نانسي الجندي، أن الشهادات المستخرجة من المعامل المركزية الخاصة بكورونا هى شهادات معتمدة وموثقة عالميا، وهى دليل واضح على إجراء التحاليل المتعلقة بفيروس كورونا، لافتة إلى أنه لا يمكن أن يتم ضرب الشهادات أو تزويرها ولا أحد يستطيع التلاعب بهذه الشهادات .

وأضافت رئيس المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أنه مع انتشار جائحة فيروس كورونا، تم تزويد المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بعدد كبير على مستوى المحافظات وصلت إلى 48 مركزًا، لافتة إلى تخفيض أسعار المسحات واستخراج الشهادات من قبل مجلس الوزراء.

أسماء المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أسماء معامل المركزية التابعة لوزارة الصحة وجاءت على النحو التالى :