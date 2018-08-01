تختتم الهيئة العامة للتأمين الصحي، برئاسة الدكتورة سهير عبدالحميد، غدا الخميس، مهلة حددتها رئيس الهيئة للتقدم بطلبات نقل الأطباء المقيمين والمنتدبين إلى الهيئة على الدرجات المالية الخالية بوظيفة طبيب بشري بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشري طبقاً لاحتياجات المستشفيات.

كان الدكتور محسن جورج، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، قد خاطب مديري فروع التأمين الصحي بالمحافظات، ومستشفيات مدينة نصر و6 أكتوبر للتأمين الصحي بشأن الإعلان بالمستشفيات عن موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة على "حركة نقل الأطباء البشريين لسنة 2018".

وتتضمن شروط الاستفادة من تلك الحركة أن يكون الطبيب قد قضي 3 أعوام عمل فعلي بالهيئة، وتقدمه بتقرير فني وإداري من رئيس قسمه ومعتمد من مدير المستشفى ومدير الفرع، وبيان حالة وظيفية معتمد موضح به الاجازات بدون مرتب، والجزاءات، والإحالات، وتاريخ استلام العمل بالهيئة.

وتشتمل الشروط على اجتياز الجزء الأول من امتحانات الزمالة أو الماجستير أو الحصول على درجة الدبلوم، مع الإقرار بعدم القيام بأي إجازات خاصة "جوازية" لمدة سنتين على الأقل تالية لتاريخ النقل بالهيئة، مع الإقرار بالالتزام بالعمل بنفس ذات المستشفى طبقاً لنتيجة حركة النقل لمدة 5 سنوات على الأقل، مع موافقة مدير المستشفى على النقل موقعة ومعتمدة من مدير عام الفرع، مع ملئ استمارة الرغبات وتسليمها للإدارة العامة لشئون العاملين.