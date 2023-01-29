«تضامن كفر الشيخ»: توزيع 48 مركبا على الصيادين ضمن مبادرة «بر أمان»

أكد المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة كفر الشيخ، أن مبادرة «بر أمان»، تستهدف مساعدة الصيادين من محدودي الدخل وتوفير مراكب آمنة لهم بنصف التكلفة لرفع الأعباء المعيشية عنهم، بنصف التكلفة.

توزيع مراكب شراعية بنصف الثمن

وأضاف وكيل وزارة التضامن، عبر بيان اليوم، أنه تم توزيع عدد 48 مركب صغيرة فلوكة، علي الصيادين العاملين بقرية الشخلوبة التابعة لمركز سيدي، بمخافظة كفر الشيخ.

مبادرة بر أمان في كفر الشيخ

وأوضح السيد مسلم أن المبادرة تأتي تحت أشراف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث تتكون مواصفات المراكب الخشبية للصيادين التي تم تسلميها بطول 6 أمتار، وعرض 120 سم متر، وبلغ ارتفاعها 50 سم متر، بما يخدم الصيادين في المحافظة وخاصة البسطاء منهم ومحدودية الدخل.

يذكر أن قرية الشخلوبة تقع علي حدود بحيرة البرلس في مركز سيدي سالم ويعمل أغلب سكانها في مهنة الصيد وتبعد عن العاصمة كفر الشيخ بنحو 70 كيلو مترا.