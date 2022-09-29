رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس: إبحار 104 مراكب والطقس حار على السواحل

أكد حمدي شرابي رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس بمحافظة كفر الشي، أن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة وهو الأمر الذي أدي إلي إبحار 104 مراكب صيد داخل المسطح المائي لمياه البحر الأبيض المتوسط، في ظل تحسن في حالة الطقس بعد أن شهدت السواحل على مدار الأسبوع انخفاضًا في درجات الحرارة وهبوب رياح شرقية غربية.

استطلاع حالة الطقس

وأوضح شرابي لـ«الوطن» أن أن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة قد أدى إلى إبحار عدد من مراكب الصيد بمياه البحر المتوسط وما زال عدد آخر منهم جاهزًا للإبحار على مدار اليوم، مشيرًَا إلى أن فنار البرلس هو أحد العوامل الرئيسية في استطلاع حالة الطقس بمياه البحر ومعرفة مدى التقلبات المناخية المؤثرة لإقلاع المراكب خاصة ونحن في فصل الخريف وتحدث تقلبات جوية على مدار الساعة.

55 ألف صياد

الجدير بالذكر أن سواحل محافظة كفر الشيخ والتي تمتد علي مياه البحر الأبيض المتوسط بطول 118 كيلومتراً ويمتهن سكان أغلب المدن والقرى الواقعة على ساحل المتوسط بالمحافظة مهنة الصيد والتي تعد مصدر دخل مهم له، ويعمل بتلك المهنة نحو 55 ألف صياد ومن بينها مدينة برج البرلس.