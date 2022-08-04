«الصيد فجرا».. حيلة صيادي البرلس للتغلب على ارتفاع درجة الحرارة

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، أن ارتفاع دراجات الحرارة على مدار الأيام الماضية تؤثر بشكل كبير على حركة الصيد داخل بحيرة البرلس، بما يقلص حركة خروج الصيادين في عمليات الصيد؛ نظرًا لشدة الحرارة طوال ساعات اليوم داخل المسطح المائي للبحيرة.

الصيد في ساعات الفجر

وأضاف «شرابي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن شدة الحرارة دفعت أغلب الصيادين للخروج لعمليات صيد داخل البحيرة في مطلع ساعات الفجر؛ هربًا من الحر الشديد، الذي يؤثر على حركة الصيد؛ لأن أغلب مراكب الصيادين هي مراكب صغيرة «فلوكة»، ولا يوجد شيء يحتمون به من أشعة الشمس الحارقة، وهو ما يجعلهم يتوقفون أغلب ساعات اليوم عن الصيد.

الخبو للأسماك

وأضاف رئيس جمعية الصيد الآلي، أن ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام الماضية، دفعت الأسماك للهروب في ممرات مائية عميقة بالبحيرة يطلق عليها «الخبو»؛ ما يجعل عملية الصيد بها الكثير من الجهد والتعب؛ للحصول على أنواع الأسماك المختلفة داخل البحيرة بسبب موجة الحر المرتفعة.

الجدير بالذكر أن بحيرة البرلس إحدى أكبر البحيرات المنتجة للأسماك المختلفة من القراميط والبوري، والشبار، والثعابين السمكية وغيرها من أنواع الأسماك، التي تقدر بنحو مئات الآلاف من الأطنان، كما يعمل بالبحيرة أكثر من 55 ألف صياد.