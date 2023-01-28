الرئاسة: مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع أرمينيا عقب استقلالها

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس السيسي، لأرمينيا الصديقة، هي الأولى من نوعها لرئيس مصري، وتأتي في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، التي لا تقتصر فقط على الشق الرسمي وكون مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع أرمينيا عقب استقلالها، وإنما تتعدى ذلك لتشمل العلاقات الشعبية الوطيدة واستضافة مصر لجالية أرمينية كبيرة أسهمت من جانبها بدور مهم في تاريخ مصر على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية.