رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

الرئاسة: مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع أرمينيا عقب استقلالها

كتب:

محمد أبو عمرة
03:38 م | السبت 28 يناير 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس السيسي، لأرمينيا الصديقة، هي الأولى من نوعها لرئيس مصري، وتأتي في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، التي لا تقتصر فقط على الشق الرسمي وكون مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع أرمينيا عقب استقلالها، وإنما تتعدى ذلك لتشمل العلاقات الشعبية الوطيدة واستضافة مصر لجالية أرمينية كبيرة أسهمت من جانبها بدور مهم في تاريخ مصر على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية.

اقرأ المزيد:

السيسي أول رئيس مصري يزور أرمينيا منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي

السيسي يصل أرمينيا في أول زيارة من نوعها لرئيس مصري منذ استقلالها

«مصر أكتوبر»: زيارة السيسي لأذربيجان تعمق التعاون الاقتصادي بين البلدين

برلماني: جولات الرئيس السيسي بالخارج تقدم مصر كشريك اقتصادي مهم
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.