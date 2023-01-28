تشييع جنازة جد إمام عاشور لاعب الزمالك في السنبلاوين بالدقهلية «صور»

شيع أهالي مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية اليوم جنازة الراحل متولي عبد الغني «جد» إمام عاشور لاعب خط وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر، بعد وفاته صباح اليوم بمنزله بالسنبلاوين.

شارك في تشييع الجنازة عدد كبير من أهالي مدينة السنبلاوين، وأدوا صلاة الجنازة عقب صلاة العصر التي أقيمت بمسجد عبد المنعم رياض بالدقهلية، لتشييع الراحل ونقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، إذ كان الراحل ذو سمعة طيبة وسط الأهالي، ورحيله كان موجعا للجميع.

جنازة جد إمام عاشور

وسط بكاء وعويل الأقارب تم دفن الراحل، مع غياب إمام عاشور، لارتباطه بمباراة الزمالك وفيوتشر في الساعة السابعة مساء غد باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري.

إمام عاشور ينعى جده

وكان إمام عاشور على تواصل مع والده ما إن علم الخبر صباح اليوم، إذ كانت علاقته وطيدة بجده وعلى تواصل مستمر، وآخرها زيارة له أمس للاطمئنان على حالته.