عضو «قومي المرأة» بمعرض الكتاب: مصر ما زالت تمتلك الريادة لحماية عقول الشباب

ما زال معرض القاهرة الدولي للكتاب يستقبل جماهيره لشراء الكتب التي تحمل لغات وثقافات مختلفة، وحضور الفعاليات حول القضايا المختلفة، منها ندوة «دور المرأة» في بناء الوعي الثقافي والأخلاقي، للاطلاع على الدور التنويري للدولة، فيما يخص النساء وريادتهن في حماية العقول.

ندوة سعد الهلالي في معرض الكتاب

قال الإعلامي أحمد سالم في بداية حواره مع الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، وعضو المجلس القومي للمرأة، بندوة «دور المرأة» في بناء الوعي الثقافي والأخلاقي، أنها الندوة المنتظرة في معرض الكتاب لاهتمام الدكتور سعد الهلالي بقضايا المرأة وتفكيك المصطلحات القديمة، لأن إجماع الفقهاء جعل الناس يسلمون بها، وعند البحث عنها يكتشفون عدم صحتها في بعض الأحيان، لأنه ليس كلام الله بل اجتهادات من البشر.

وكانت هناك فترة مرت بها المجتمعات، عندما كان يعتبر سرد الشيوخ لبعض الأقوال على أنها أمور دينية مسلم بها، إذ كان يصدق عليها الناس بدون أي نقاش، لكن مع التطور أصبح هناك مساحة أكبر لطرح العديد من الأفكار والمناقشات خاصة في الأمور الجدلية، التي تحتمل أكثر من رأى ووجهة نظر.

التفسير الإنساني ليس مقدسا

وأكد الدكتور سعد الهلالي على حديث الإعلامي أحمد سالم، ووصف برنامجه عبر القنوات الفضائية، بأنه حيوي وضروري لأنه يعكس جميع الآراء سواء يميني أو يساري ليعبر كل شخص عن وجهة نظره، ويكتشف المشاهد أن المتحدث يتحدث بعقله حتى لو استقى الكلام من التفسير القرآني والنبوي المقدسين، لأن التفسير الإنساني ليس مقدسا، ومن المهم دمج جميع الفئات وخاصة ذوي الإشارة ليعيشوا حياتهم بشكل طبيعى.

وأشار «الهلالي» إلى أن هناك دول توقفت مدارسها وعطائها العلمي التنويري وتريد الآن أن تعيد لمسارها السابق، لكن مصر العظيمة مازالت تمتلك الريادة لحماية عقول الشباب.