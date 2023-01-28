وزيرة الثقافة الأردنية لـ «الوطن»: معرض الكتاب نموذج مبهر يواكب العصر الرقمي والتطور التكنولوجي

يشهد معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54 العديد من الفعاليات والأنشطة للمملكة الأردنية الهاشمية، فى ظل وجود الأردن ضيف شرف المعرض هذا العام، بحضور وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، ويجرى طرح العديد من الرؤى والمشاريع الثقافية المشتركة لتفعيل أشكال التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأشادت «النجار» بمعرض القاهرة للكتاب الذى يعد واحداً من أهم معارض الكتب فى العالم، ونموذجاً مبهراً يُحتذى به فى تنظيم المعارض، لافتة إلى أنه يحاول مواكبة العصر الرقمى المتسارع ويربط بين الكتَّاب والتطور التكنولوجى، مبدية إعجابها الشديد بتنظيم معرض الكتاب، وأضافت: «المعرض جميل جداً على مستوى الإعداد والتنظيم، ليس على مستوى الكتب المعروضة فقط، ولكن على مستوى الرؤية المصرية، والتحول والمؤسسات الموجودة ودور النشر».

«النجار»: الرئيس السيسي والملك عبدالله يقدمان نموذجاً للعلاقة المستدامة ورسالة أمل ومحبة وقبول الآخر

وقالت «النجار» لـ«الوطن»: كل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية، ووجودنا فى معرض القاهرة الدولى للكتاب يؤكد متانة العلاقات الاستثنائية بين المملكة ومصر، وهذه العلاقة تتميز بالاتكاء على البعد الإنسانى من خلال العلاقة الوثيقة بين قادة البلدين، حيث يقدم لها الملك عبدالله الثانى والرئيس عبدالفتاح السيسى نموذجاً للعلاقة المستدامة التى تمثل صمود البلدين، وهى رسالة الأمل والمحبة وقبول الآخر والحوار والتطلع إلى المستقبل الأفضل.

وأكدت أن الثقافة جسر يمتِّن العلاقات بين البلدين، وهذه المشاركة تدل على أن الثقافة لم تعد قطاعاً خفياً، بل هى مرتبطة بكل ما يتصل بالتنمية الاقتصادية والسياسية والشبابية، وتعميق العلاقة بين مصر والمملكة من خلال المشاركة فى معرض القاهرة.

وتابعت: «نعتز بأننا ضيف شرف معرض القاهرة، ومن خلال المشاركة حرصنا على تقديم المشروع الثقافى الأردنى بكافة تجلياته، بداية من تصميم جناح ضيف الشرف، الذى يعتز بالتراث الأردنى، ونشارك بـ10 آلاف عنوان من الإصدارات الحديثة و250 ألف عنوان من إصدارات وزارة الثقافة».

وتابعت: «لم تعد الثقافة تعيش فى عزلة، بل هى المحرك الخفى نحو التنمية الاقتصادية والأمن الاجتماعى والسياحة الثقافية والثقافة السياحية، ورؤية إنسانية للحياة، قيم وتجذر، وفى الوقت نفسه العقلانية الأردنية مقابل قلب الأردن، وانفتاحنا الدائم على كل القيم المتصلة بالمحبة والتشاركية والحوار والتنوع».

الثقافة لا تعيش في عزلة.. وهي المحرك الخفي نحو التنمية الاقتصادية والسياسية والشبابية والأمن الاجتماعي

وواصلت «النجار»: «سعينا إلى أن تعكس المشاركة فى معرض القاهرة دور الثقافة الأردنية وأبعادها الوطنية الإقليمية، بدءاً من الإعداد لهذه المناسبة، ومنذ إعلان اختيار المملكة ضيف شرف معرض القاهرة فى العام الماضى تم تشكيل لجنة وطنية شاركت فيها العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية المعنية بالشأن الثقافى بالأردن، لتكون المشاركة بالشكل العالمى الذى يتميز به معرض القاهرة للكتاب، حيث يعد المعرض فرصة عالمية لعرض الثقافة الأردنية أمام ثقافات العالم».

وأكدت أن المؤسسات المساهمة فى المعرض هى الديوان الملكى الهاشمى، ورئاسة الوزراء، ووزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الاتصال الحكومى، وأمانة عَمان الكبرى، ومؤسسة عبدالحميد شومان، واتحاد الناشرين الأردنيين، وأثمر التنسيق بين هذه الجهات برنامجاً ثقافياً ثرياً يغطى مختلف جوانب العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر والأردن.

وأعربت عن سعادتها بالحفاوة التى قوبلت بها فى مصر، وبالزيارات التى أجرتها بالمتحف القومى والحضارة المصرية فى الفسطاط، الذى يلقى الضوء على تطور الحضارات فى مصر وشواهدها الجمالية التى تدون منجز الإنسان المصرى عبر العصور، وزيارة مركز الحرف التقليدية بالفسطاط الذى يعنى بصناعة الخزف والحرف اليدوية، وإحياء الصناعات التقليدية.