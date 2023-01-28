«قصور الثقافة» تقدم ورش حكي للأطفال بجناح حياة كريمة في معرض الكتاب

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ورشتي حكي للأطفال، اليوم السبت، داخل الجناح الخاص بمؤسسة حياة كريمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54، الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

ظاهرة الاحتباس الحراري

وقدمت سهام محمد، الورشة الأولى عن قضية المناخ وجاءت بعنوان «ظاهرة الاحتباس الحراري»، وتناولت مع الأطفال الحديث عن ظاهرة الاحتباس الحراري، وكيفية الحفاظ على البيئة عن طريق الاستخدام الأمثل للمياه، والاهتمام بالنظافة، وزراعة الأشجار حتى تعمل على تنقية المناخ من التلوث وأضراره.

وفي الورشة الثانية، تحدثت سهام مع الأطفال عن التنمر، موضحة أنه ظاهرة سلبية وعدوانية، وهو ممارسة العنف اللفظي من قبل أفراد على غيرهم، ما ينتج عنه آثار سلبية عليهم، ومن أكثر الظواهر الموجودة حاليا التنمر المدرسي سواء بالسخرية والضرب فينشأ عنه أطفال بهم صفات الانطوائية وضعف الشخصية.

وعقب الورشة، أدى الأطفال مشهدا تمثيليا عن التنمر، كما نفذت ورشة رسم على وجوه الأطفال أضفت عليهم جوا من البهجة والابتسامة.

عروض يومية للفرق الفنية

جدير بالذكر أن برنامج الهيئة في المعرض بخلاف الإصدارات التي تطرحها بجناحها في المعرض (صالة 1- جناح B3) يتضمن عروضا يومية للفرق الفنية بمسرحي بلازا 1 وبلازا 2 تقدمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وعروضا وورشا متنوعة للطفل تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى، وتستمر حتى ختام المعرض 6 فبراير المقبل.