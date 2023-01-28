هل يمكن تحويل البطاقات التقليدية إلى «لا تلامسية»؟ البنك الأهلي يجيب

تتجه البنوك العاملة في مصر إلى إصدار منتجات مصرفية رقمية، وذلك بهدف مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، والذي تتسارع وتيرته على مدار السنوات الـ3 الماضية التي أعقبت اندلاع الوباء العالمي كوفيد-19، وآخر تلك المنتجات البطاقات «اللا تلامسية» أو الـContactless Cards.

ويتساءل حاملي البطاقات وعملاء البنوك عن إمكانية تحويل بطاقاتهم البنكية الحالية إلى بطاقات لا تلامسية، حتى لا يضطر راغبي إجراء المعاملات المالية بالبطاقات إلى شراء أخرى جديدة.

البنك الأهلي: تحويل البطاقات إلى «لا تلامسية» جائز

أجاب أحد ممثلي خدمة عملاء البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك العاملة بالسوق المحلية من حيث الأصول، أنَّ تحويل البطاقات التقليدية إلى أخرى «لا تلامسية» مُتاح، من خلال الاتصال بهم وطلب استبدال البطاقات، أو حتى عبر زيارة أحد الفروع والتقدم بطلب.

الاحتفاظ بكل مزايا البطاقات التقليدية عند التحويل

وأضاف موظف خدمة العملاء في تصريحاته لـ «الوطن»، «جميع مزايا البطاقة التقليدية ستظل موجودة عند تحويلها لبطاقة لا تلامسية، مع الاستمتاع بمزايا الـ Contactless Cards من البنك الأهلي».

متوفر كارت ائتمان وخصم مباشر ومسبق الدفع «لا تلامسي»

وتابع: «على العميل عند التحدث لأحد موظفي البنك، توضيح اختياره نوع البطاقة أو الكارت «لا تلامسي» وذلك عند إصدار بطاقة جديدة لمن لا يملك بطاقة حاليا، والبطاقات اللا تلامسية متوفرة بجميع أنواع البطاقات من ائتمان وخصم مباشر ومسبق الدفع وغيرها».