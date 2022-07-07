هل يمكن استعادة المبالغ المسروقة من البطاقات البنكية؟.. تقرير عالمي يجيب

ماذا إذا تم سحب مبالغ مالية من بطاقتك الائتمانية بدون علمك، هل يمكنك استردادها؟ وكيف يتم الإبلاغ وما الجهة المنوط بها استلام بلاغك؟، تساؤلات عديدة يجيب عنها تقرير صادر عن موقع «داتا بنك»، المتخصص في رصد عمليات الاختراق الإلكتروني للبنوك.

أول ما يجب عليك فعله عند سحب أموال من بطاقتك بدون علمك

ووفقا للتقرير، فإنَّه عند الشراء باستخدام بطاقتك الائتمانية بدون علمك بسبب اختراق بياناتك السرية أو ضياع الفيزا أو حتى سرقتها، يجب عليك على الفور إبلاغ البنك المُصدر للبطاقة، لوقف أي عمليات سحب مستقبلية.

كما شدد التقرير على حاملي البطاقات البنكية، بضرورة مراجعة كشف الحساب البنكي الخاص بهم باستمرار وبشكل دوري، لتسهيل رصد حركات الشراء التي تمت باستخدام البطاقة، وعند اكتشاف أي حركات شراء تمت بدون علم العميل، يحق له الاعتراض عليها وفقا للشروط الآتية:

4 شروط يجب توافرها لاسترداد أموالك المسروقة باستخدام الفيزا

1. إذا كانت عمليات شراء احتيالية تمت خلال فترة زمنية لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ استلام كشف الحساب.

2. أن يكون اعتراض العميل كتابي، وفي إطار تعليمات البنك المركزي الخاصة بالبطاقات الائتمانية.

3. يتابع البنك المُصدر للفيزا أو البطاقة الائتمانية لطلب العميل الخاص بالاعتراض على معاملات تمت بدون علمه خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.

4. في حالة إثبات البنك عدم صحة الاعتراض المقدم من العميل، يدفع العميل غرامة مالية.

7 تعليمات ونصائح ضرورية للحد من التعرض للاحتيال وسرقة أموال المودعين

وأوصى التقرير العالمي، أصحاب البطاقات والحسابات البنكية، بأنَّه من الضروري اتباع بعض النصائح والتعليمات لتجنب التعرض لعمليات السرقة والاحتيال، نسرد أبرزها كالتالي:

1. عدم الضغط على أية روابط إلكترونية، خاصة المرسلة من أرقام مجهولة تنتحل صفة البنك أو أحد موظفيه.

2. عدم الاستجابة للمكالمات الهاتفية التي تنتحل صفة موظفي خدمة عملاء البنوك، وتطلب معلومات سرية للحساب أو البطاقة بهدف تحديث البيانات.

3. عند التسوق الإلكتروني، تجنب الدفع بالبطاقة على مواقع المتاجر المجهولة، فقد تكون فخ لسرقة أموالك.

4. متابعة دورية لكشف الحساب البنكي، ورصد جميع العمليات والمعاملات المدونة، والتأكد أنها تمت من خلالك أنت.

5. عدم مشاركة بياناتك السرية لحسابك المصرفي وبطاقاتك مع أي شخص كان، سواء من محيط أسرتك أو أشخاص آخرين، أو حتى مؤسسات.

6. الحفاظ على بطاقاتك البنكية من الضياع، وعدم حمل عدد كبير منها تجنبا للسرقة أو الضياع، وعند فقد أحدها يجب الإبلاغ في أسرع وقت لإيقاف جميع التعاملات والسحب باستخدامها.

7. اختيار أرقام سرية للبطاقات لا يسهل معرفتها أو الوصول إليها، وتجنب الاحتفاظ بها مكتوبة لعدم الوصول إليها.

مع ضرورة الإبلاغ فورا عن جميع المحاولات المشار إليها عند التعرض لأحدها.