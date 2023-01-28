البنك الأهلي المصري يطلق خدمات البطاقات «اللا تلامسية».. مزايا عديدة

أطلق البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية بالسوق المحلي من حيث الأصول، خدمة جديدة لعملاءه من حاملي البطاقات باسم «كونتاكت ليس- Contactless»، والتي تعمل على تيسير عمليات سحب الأموال بمجرد لمسة واحدة.

البطاقات اللا تلامسية أحدث خدمات البنك الأهلي

وأضاف البنك الأهلي، والذي يعمل بالسوق المصري منذ ما يزيد عن 125 عاماً، في منشور له على صفحته الرسمية، أنَّ الخدمة الجديدة ستتيح لـ عملاء البطاقات التعامل بسهولة أكثر مع سحب وتحويل الأموال، وتستهدف كافة الشرائح العمرية.

مزايا استخدام البطاقات اللا تلامسية

وبحسب الموقع الرسمي للبنك الذي أوضح من خلاله تفاصيل استخدام البطاقات اللا تلامسية للأهلي المصري، Contactless، عبر الـ ATM أو ماكينات الصراف الآلي، وبعض التعليمات الأخرى الهامة كالتالي:

- اسحب ببطاقات البنك الأهلي المصري اللا تلامسية من ماكينات الـ ATM بلمسة واحدة فقط باستخدام خاصية الـ contactless.

- إتمام السحب من خلال تلامس البطاقة الـcontactless على العلامة المميزة الخاصة بالخدمة.

- عند استخدامك خاصية الـ Contactless، لابد من إدخال الرقم السري لاجراء أي عملية.

- سيرسل البنك الأهلي رسالة نصية إلى رقم الهاتف المحمول المسجل لديه للعميل عند استخدام البطاقة.

- يجب على العميل إجراء حركة السحب أو الاستعلام خلال 25 ثانية فقط.

وتتميز الخدمة بالسرعة والانجاز من أي مكان والحفاظ على سرية بيانات العميل.

وتأتي خدمة الأهلي الجديدة في إطار خطواته لدعم خطة الدولة لتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي.