«النيل للآلات الشعبية» تقدم السيرة الهلالية والفولكلور بمعرض الكتاب

أحيت فرقة النيل للآلات الشعبية، على إيقاعات وأنغام التراث المصري، حفلا فنيا على مسرح بلازا 2، اليوم السبت، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

حضور وتفاعل جماهيري كبير

قدمت الفرقة نماذج من الأغنيات الفولكلورية المصرية، وشهد العرض حضورا وتفاعلا جماهيريا كبيرا من جمهور ورواد المعرض بالتصوير والمشاركة في الغناء معهم.

ومن بين الفقرات المقدمة: «بسم الله، السيرة الهلالية، على ورق الفل، مصر يا جنة نعيم، طيب طيب، حبيبي يا ولدي، مصر الحياة»، والفرقة من تدريب فاطمة سرحان، وبقيادة منال إبراهيم، وتعد من أقدم وأكبر فرق التراث الشعبي والموسيقي المصري، وشاركت الفرقة في الكثير من المحافل الدولية، ومثلت مصر في مسابقات عدة.

جدير بالذكر أن برنامج العروض الفنية للهيئة في معرض الكتاب يتم بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وينفذ عبر الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية، ويقام يوميا بمسرحي بلازا 1 وبلازا 2، وحتى ختام المعرض 6 فبراير المقبل.