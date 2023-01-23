وزارة الثقافة تُطلق مبادرة «انت مش لوحدك» لدمج الأطفال من ذوي الهمم

تطلق وزارة الثقافة من خلال قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، المبادرة المجتمعية «انت مش لوحدك»، لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال مستشفى 57375، وذلك في العاشرة صباح الغد، بمتحف محمد محمود خليل وحرمه في الدقي.

دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

ويستضيف المتحف، مجموعة من الأطفال من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة وأطفال مستشفى 57357 تدشيناً للمبادرة، وقال الدكتور وليد قانوش، إن القطاع أعد برنامجا فنياً وترفيهياً للأطفال وذويهم والطاقم الطبي المشرف عليهم، من خلال إدارة التربية المتحفية، يبدأ في تمام العاشرة صباحاً ويستمر حتى الرابعة عصراً.

يتضمن جولة بالمتحف، يليها ورشة فنية رسم بالألوان المائية تحت إشراف الفنان خالد سماحي، على أن يُختتم البرنامج بحفل موسيقي تقدمه فرقة الشمس وهي فرقة هدفها دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأطفال الأصحاء والعرف معاً مقطوعات موسيقية خفيفة.

وأكد قانوش أن هذه المبادرة سوف يكون محددا لها الأسبوع الأخير من كل شهر طوال العام، وسيتم تنفيذها في عدد من المواقع التابعة للقطاع.