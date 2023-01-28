جدول فعاليات معرض القاهرة للكتاب غدا الأحد.. لقاءات مع كوكبة من رواد الثقافة

ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 54، في يومه الرابع غدًا الأحد، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، على مدار اليوم، بقاعاته المختلفة، وسط إقبال جماهيري كبير، وتتنوع الفعاليات ما بين ندوات متخصصة في مجالات الأدب والتراث وغيرها، إلى جانب أمسيات شعرية، ولقاءات مع شخصية ثقافية، وفكرية، وشخصيات عامة، يُشارك ‏فيها كوكبة متميزة من رواد الثقافة والفنون من مصر والوطن ‏العربي.‏

القاعة الرئيسية.. قاعة صلاح جاهين

ندوة «طه حسين أديبًا» بحضور ناهد عبدالحميد، نورا عبدالعظيم، يوسف القعيد، يديرها حسن مدني، في تمام الثانية عشر ظهرًا، وضمن محور شخصيتا المعرض.

تقام ندوة «تجربتي مع صلاح جاهين»، بحضور حسين فهمي، سهير المرشدي، علي بدرخان، تديرها مروة الشبراوي في تمام الثانية ظهرًا.

أما «المحور الرئيسي» ، تقام ندوة «نحن والمناخ»، بحضور أيمن الجمل، راجي رمضان، شريف صالح، محمد الدمرداش، هشام بدر وتديرها وهاد سمير، في تمام الرابعة عصرًا.

وتختتم القاعة فعالياتها بمحور «لقاء مع» ويحل الناقد عبد الله إبراهيم، ضيفًا، ويدير اللقاء سعيد توفيق في تمام السادسة مساءً.

القاعة الدولية..

ضيف الشرف: ضمن محور شركات محلية إقليمية، تقام ندوة «حلول الطاقة المتجددة ومستقبل أزمة الطاقة العالمية»، ينظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بحضور أحمد بيومي، أحمد سلطان، السيد حمدي عبدالعزيز، عمر الحسيني، وتديرها رغدة البهي في تمام الثانية عشرة ظهرًا.

وندوة «دور التنمية المحلية في تعزيز الهوية المصرية وبناء الوعي»، بحضور الشيخ علي جمعة ووزير التنمية المحلية، يديرها خالد قاسم، في تمام الثانية ظهرًا، وبالنسبة لمحور ضيف الشرف.

تقام ندوة «الصناعات الثقافية والتراث الثقافي غير المادي»، بحضور نايف النوايسة، هاني هياجنة، في تمام الرابعة عصرًا، وتختتم بمحور المشاركات الدولية، وندوة «رولان لومباردي.. وآخر كتاباته»، ويحاوره محمد سلماوي، في تمام السادسة مساءً.

الصالون الثقافي:

ضمن محور ندوات متخصصة، تقام ندوة «قيم الشخصية المصرية في الجمهورية الجديدة»، بالتعاون مع المؤسسة العربية للإعلام والثقافة، بحضور الإعلامي جمال الشاعر وعمرو سليمان ومحمد الخطيب واللواء محمد الهمشري، يديرها يُسر فلوكس، في تمام الثانية ظهرًا.

وضمن محور كاتب ومشروع، تعقد ندوة عن الكاتب بهاء طاهر بعنوان «الآخر في تجربته» بحضور أمير تاج السر، وخيري دومة وشيرين أبوالنجا محمد بربري، يديرها الكاتب الصحفي سيد محمود، في تمام الثانية ظهرًا.

وضمن محور «كُتاب وتجارب»، تقام ندوة عن صناعة المحتوى الرقمي، بحضور حنان عبدالمجيد، عاطف عبيد، عدلي توما، مدحت نافع، المخرجة يُسر فلوكس، يديرها محمد خليف، في تمام الرابعة عصرًا، وضمن محور مئويات، تقام ندوة سماحة البابا شنودة الثالث مئوية الميلاد، بحضور أحمد السرساوي، الأنبا أرميا، القمص بطرس جيد، يديرها رامي عطا صديق.

قاعة فكر وإبداع:

ضمن محور كاتب كتاب، تقام ندوة سيرة وطن تأليف أحمد الطاهري، بمشاركة خالد عكاشة، محمد فايز فرحات، يديرها حسين عثمان، في تمام الثانية عشر ظهرًا، ومناقشة كتاب أيامي تأليف جمال أسعد، بحضور أكرم القصاص، حمدي رزق، عماد الدين حسين،يديرها محمد عزوز، في تمام الثانية ظهرا.

أما في محور ملتقى الإبداع، تقام مناقشة نوافذ الضوء تأليف محمد صالح البحر، بحضور محمد السيد إسماعيل، منى الشيمي، يديرها أسامة جاد، في تمام الرابعة عصرًا، ومناقشة الأنتكخانة تأليف ناصر عراق، بحضور حسين حمودة، شريف حتيتة، يديرها أحمد حسن عوض في تمام السادسة مساءً.

قاعة الشعر:

ضمن محور صُناع المحتوى، تعقد ندوة مونيكا حنا في تمام الثانية عشرة ظهرًا، وضمن الأمسية الشعرية الأولى، تشارك فيها: ابتسام أبو سعدة (فلسطين)، عبد الرحمن تمام، عزة رياض، محمد العارف، محمد رياض، مريم الزرعوني (الإمارات)، وفاء بغدادي، ويقدمها أحمد خطاب في تمام الثالثة مساءً، وفي الأمسية الشعرية الثانية، شعراء من الأردن حليمة العبادي، شوكت البطوش، عليان العدوان، ومن مصر إبراهيم عبد الفتاح، أحمد سويلم، سعيد شحاتة، مسعود شومان، تقدمها ديمة محمود، في تمام السادسة مساءً.

البرنامج المهني:

مؤتمر الترجمة في المنارة الساعة 10 ونصف صباحًا.

ويقدم البرنامج الفني العديد من الأنشطة الفنية في ساحة المعرض، فضلًا عن تقديم برنامج الطفل العديد من الورش والفعاليات المتنوعة للأطفال على مدار اليوم.