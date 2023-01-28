مساعد وزير الخارجية الأسبق لقناة الحياة: مصر فردت أجنحتها في العلاقات لأقصى ما يمكن

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر فردت أجنحتها في العلاقات الخارجية إلى أقصى ما يمكن، مع دبلوماسية جديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أهم سلاح في العلاقات الخارجية

وأضاف «بيومي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن أهم سلاح في العلاقات الخارجية والدبلوماسية الوطني هو هذا المستوى، لافتا إلى أن زيارة الرئيس السيسي لأرمينيا وأذربيجان صاحبها 5 وزراء لاتخاذ الإجراءات والتوقيع على اتفافيات، إضافة لمجموعة من رجال الأعمال.

وأشار إلى أن أذربيجان له بُعد إسلامي وهي عضو في منظمة الدول الإسلامية، كما أن مصر استضافت العديد من الجالية الأرمينية عندما جرى الاعتداء عليهم والتطهير العرقي، ولم تعتذر عنه تركيا حتى الآن، لافتا إلى أن 2 من نظار وزارة الخارجية إبان محمد علي باشا كان من الأرمن.

الاستعانة بالأرمن في السلك الدبلوماسي

وأوضح أن مصر استعانت بالأرمن في السلك الدبلوماسي المصري مرات عدة، كما أن الأرمن الذين عاشوا مصر وهاجروا منها بعد ذلك يعتزون بأنهم عاشوا في مصر بوقت من الأوقات.