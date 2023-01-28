قناة «إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» عن زيارة الرئيس لـ أذربيجان.. «تعاون تاريخي»

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية دعاء جاد الحق، على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأذربيجان، بعنوان «مصر وأذربيجان.. آفاق لتعاون تاريخي يطوره الرئيس السيسي».

زيادة في فرص الاستثمارات

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه حرص وإصرار على القيام بكل ما يحقق الصالح لمصر بنفسه، مشيرًا إلى أنَّ جملة التشريعات الخاصة بالاستثمارات تمّ تغييرها وتطويرها على مدار السنوات الماضية، إذ أنَّ هناك زيادة في فرص الاستثمارات، موضحًا أنَّ كل محافظة بمصر لديها خريطة استثمار خاصة بها تبدأ من أهم الفرص حتى أقلها أهمية.

خريطة فرص الاستثمار لكل محافظة

وأضاف «رفعت»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم دعاء جاد الحق عب فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّه يتمّ تخصيص خريطة فرص استثمار لكل محافظة حسب أولوياتها، إذ أنَّ شرم الشيخ تهتم بالسياحة، بينما أسوان بالصيد والأسمدة وهكذا، مشيرًا إلى أنَّ المناخ الاستثماري في مصر شهد تطورًا كبيرًا منذ عام 2014.