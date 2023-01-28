فيلم «نقطة تحول» يتناول قصة المقدم عمرو عبدالرؤوف والأمين عبدالمقصود

تناول الفيلم الوثائقي «نقطة تحول»، قصة الأمين شريف عبدالمقصود، الذي أدت إصابة تعرض لها في 1 أبريل عام 2014، لتساقط لحم الوجه وفقدان العين اليسرى ومشكلات في القلب.

وقال الأمين شريف عبدالمقصود، عبر «eXtra News»، إنه قبيل وصوله إلى مقر عمله بـ2 كيلو متر، رصدته إحدى السيارات القديمة: «انتبهت للسيارة وفجأة ظهرت جنبي دراجة نارية أخرى، تم من خلالها إلقاء مياه نار على وجهي، وحسيت بالآم جامد، ومقدرتش أوقف المكنة، ووقعت من على الموتوسيكل، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدر قرار باستكمال علاجي في الخارج».

وتابع: «رحلة علاجي استغرقت 8 سنوات و8 أشهر، عملت خلالها 40 عملية، دي رسالتنا اللي بنقوم بيها من رجال الشرطة والضباط والأفراد والمدنين داخل جهاز الشرطة، ودي رسالة بنقدمها وهنقدمها لحد آخر يوم في عمرنا، لأننا فداء الوطن والشعب».

وأوضح المقدم عمرو عبدالرؤوف، إنه في أحد الأيام وصلت إليهم معلومة تفيد بوجود مخزن سلاح وتحديد مكانه، حتى بدأت المأمورية، ومع دخوله وزملائه للبيت، فوجئ بطفل صغير يفتح لهم الباب، وسألوه عن مكان والده وطلب منهم الانتظار لدقيقة، «الدقيقة مكملتش ولقينا ضرب نار هيستيري من كل حتة، مراته طلبت منه وقف إطلاق النار، وقالها اسكتي احنا في الجنة وهما في النار، احنا مكناش عارفين نتخذ أي قرار علشان الولاد اللي موجودين دول، لغاية ما في وسط ضرب النار، لقيت عنيا الاتنين مش شايف بيهم، والدنيا ضلمت».

وتابع: «خدت 4 طلقات في وشي، الأساسية كانت في العين اليمين، والحمد لله خدت العين وراحت، والطلقة استقرت تحت المخ بالظبط، و3 شظايا في العين الشمال، خدت شوية طلق حلوين»