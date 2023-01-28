بدء فيلم «نقطة تحول» بمداهمة للقبض على إرهابيين

بدأ، منذ قليل، الفيلم الوثائقي «نقطة تحول»، المذاع على فضائيتي إكسترا نيوز وON E في بث مباشر حاليا.

مداهمة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة

وبدأ الفيلم الوثائقي بمداهمة قام بها عدد من أفراد القوات المسلحة للقبض على الإرهابيين المستترين في أحد المنازل المهجورة من أجل تحقيق الأمن والسلم في المنطقة.

وشهد الفيلم استشهاد أحد أفراد عملية المداهمة؛ ليعقبها لقطات بعد مرور سنوات لعيد ميلاد ابنة الضابط الشهيد، الذي قبل وفاته نجح في القبض على 3 إرهابيين وقتل تكفيري، وحضر عيد الميلاد عدد من أصدقائه.