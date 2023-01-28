حكاية مقتل مهندس المرج بدأت بـ«خناقة ستات» وانتهت بالإعدام والسجن

في صباح 26 نوفمبر من عام 2021، وقعت جريمة قتل مروعة، كانت جثة «حسن عارف» مهندس كهربائي، ملقاة بأحد شوارع منطقة المرج التي تقع شمال القاهرة، مصابا بـ7 طعنات في الجسد، راح ضحية الشهامة بعد أن قرر معاتبة جيرانه عندما اعتدوا على إحدى السيدات جارته، وقرر الدفاع عنها في موقف شهم، ولم يعلم أنه ستنتهي حياته بضربات باستخدام أسلحة بيضاء أودت بحياته في الحال في مشهد أبكى العيون وأدمى القلوب حزنًا على فقدان الضحية، وجرى إحالة المتهمين الثمانية الذين شاركوا في الجريمة إلى محكمة جنايات شمال القاهرة.

أسرة خلف القضبان

وفقًَا لإمر الإحالة التي حصلت عليه «الوطن»، في القضية التي حملت رقم 35354/ 529 لسنة 2021، جنايات المرج والمقيدة برقم 4883 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، بأن النيابة العامة اتهمت كلا من: «سامية ج ح» 36 عامًا، والمتهم الثاني «محمد ج ح»، 34 عامًا، والمتهم الثالث «محمد ا ح»، 40 عامًا، والمتهم الرابع «هدى ج ح» 22 عاما، والمتهمة الخامسة «أماني ج ح»، 27 عاما، والمتهم السادس «سامح أ م» 22 عاما، والمتهم السابع «مصطفى ج س» 28 عاما، والمتهم الثامن «محمد أ أ» 35 عاما، بأن استعرضوا وآخرون بالتلويح بالعنف واستخدموها ضد المجني عليه «حسن عارف حسن» وأسرته بقصد تخويفهم وترويعهم بإلحاق الأذى بهم والتأثير في إرادتهم وفرض السطو عليهم وكأن من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر ولذلك حال حملهم لأسلحة بيضاء حين اعتدوا على إحدى السيدات، وتدخل للدفاع عنها.

قتل مع سبق الإصرار

وأوضح أمر الإحالة، أنهم قتلوا المجني عليه «حسن عارف»، مهندس، على إثر خلافات بينهما، فتوعده المتهمون الأول والثاني والرابعة والخامسة، بالقتل وعقدوا العزم وبيَّتوا النية على الخلاص منه واستعانوا في تنفيذ ذلك ببقية المتهمين، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء قاصدين إزهاق روحه، وأحدثوا به الإصابات الموصوفة الموجود بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته حال تواجد المتهمين على مسرح الواقعة وشرعوا في قتل أحد أفراد أسرة المجني عليه وتعدوا عليه بسلاح أبيض، وضربوا عمدًا أيضا أحد أفراد أسرة المجني عليه، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء سكاكين وشوم وزجاجات وطوب ومواسير بغير مسوغ قانوني.

الإعدام حكم رادع للمتهمين

استكمل المحقق تسجيل اعترافات المتهمين، بمقر نيابة حوادث شمال، وتداول القضية أروقة محكمة جنايات شمال القاهرة بالدائرة 19 برئاسة المستشار محمد علوان السيد عدة جلسات، قرر بإحالة أوراق المتهمة الأولى «سامية ج ح» وشقيقها الثاني «محمد ج ح» أوراقهما لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت 26 مارس المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين.

المحامي علي هيكل دفاع المجني عليه فسر في تصريحات لـ«الوطن»، كواليس تلك القضية حيث قال إن الواقعة عبارة عن خلاف بسبب قيام السيدة «حنان» جارة المجني عليه «حسن عارف» بتجميع كوم من القمامة وقيام المتهمة الأولى «سامية جمال» وشقيقتيها «أماني» و«هدى» بالتعدي بالضرب على «حنان» فقام «حسن عارف» (المجني عليه) بفض المشاجرة وتم فض المشكلة مع وعد بعمل جلسة عرفية وفي اليوم التالي مباشرة قام هؤلاء السيدات بتجميع أزواجهن وشقيقهن الوحيد «محمد» وحضروا يوم الواقعة ومعهم أسلحة بيضاء شوم وسكاكين.

ولفت «هيكل» إلى أن المتهمين نادوا على المجني عليه «حسن عارف»، فنزل لهم وهو أعزل تماما وفوجئ بعمل حلقة حوله ودفعه داخلها من «أماني جمال»، و«هدى جمال» ودفعه بوسطهم وقام المتهم الثاني بتسديد طعنة قاتلة في القلب وطعنة أخرى بالذراع الشمال أثناء محاولة المجني عليه تفادي الضربة وقامت سامية جمال المتهمة الأولى بطعنه في نفس الوقت بسكينه وبرقبته ناحية الأذن اليمنى فسقط قتيلاً في الحال وتوجه له ثلاث طعنات أخرى متفرقة من باقي المتهمين وأثناء خروج شقيقه ضربوه بالشوم فوق رأسه فغرق في دمائه ووارد بأمر الإحالة توجيه تهمة الشروع في قتله واستعراض القوة، وجاء بتقرير الطب الشرعي أن الضربة الموجهة من الأمام والضربة الموجهة من الخلف من أحدهما تكفي لحدوث الوفاة.