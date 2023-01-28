5 مشاهد في العثور على جثة الطفل «محمود» متحللة على السرير: أسرته كانت مسافرة

48 ساعة مرت على سماع الأصوات العالية، صراخ وعويل، صدى صوت قادم من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس، أثناء العثور على جثة متحللة لطفل أعلى سريره داخل حجرة النوم، بعد أن قررت أسرته السفر خارج القاهرة في زيارة عائلية بإحدى المحافظات لقضاء إجازة منتصف العام، ورفض محمود الذهاب معهم وفضَّل البقاء في المنزل حتى عودتهم، وسافرت الأسرة وتركت ابنها محمود في المنزل، حتى عادت على مشهد صادم للجميع.

«الوطن» ترصد 5 مشاهد حزينة في واقعة وفاة الطفل «محمود» والعثور على جثته متحللة داخل منزله، وكشف لغز سبب وفاته.

المشهد الأول.. انبعاث رائحة كريهة

انبعاث رائحة كريهة قادمة من شرفة الشقة التي يسكن بها الطفل محمود شحاتة، ابن الـ16 عامًا من عمره، قادت الجيران إلى كشف لغز وفاته، بعد مرور 3 أيام من سفر عائلته لإحدى المحافظات، وهو ما دفع سيدة من الجيران للاتصال بأسرة «محمود» وأخبروهم بالرائحة الكريهة لم تختفِ بعد.

المشهد الثاني.. هاتف الطفل مغلق

وفقًا للتحريات التي تمت بمعرفة مباحث عين شمس بالقاهرة، منذ أن اتصل أحد الجيران بأسرة الطفل «محمود»، لتعريفهم بما حدث، بدأت الأسرة ترن هاتف الطفل محمود للتأكد من صحة خبر انبعاث رائحة كريهة قادمة من شرفة منزلهم، ولكن اكتشفوا أن هاتف ابنهم «محمود» مغلق، وانتابت حالة من الخوف والقلق، قائلة والدته: «أنا مش مطمنة لازم أروح أشوف في إيه؟، حتى قرروا العودة».

المشهد الثالث.. جثة متحللة داخل غرفة النوم

وقت غروب الشمس عادت الأسرة إلى منطقة عين شمس بالقاهرة، بعد اتصال من أحد الجيران، وفتحوا باب الشقة، وتأكدوا من صحة الخبر، بوجود رائحة كريهة، ملأت أجواء الشقة والعقار الذي يسكنون بداخله، وعثروا على جثة ابنهم «محمود شحاتة» متحللة على سرير غرفة نومه.

المشهد الرابع.. إبلاغ الشرطة

أبلغت الأسرة غرفة عمليات النجدة التي وصلت لرجال مباحث قسم شرطة عين شمس، بما حدث داخل شقة أسرة محمود، وتبين من خلال فحص الجثة بأنها في حالة تحلل بسبب مرور وقت على الوفاة، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها كما تبين عدم وجود بعثرة في محتوياتها.

المشهد الخامس.. سبب وفاة الطفل

جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكشفت التحريات بأنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأن المتوفى تعاطى جرعة زائدة من مخدر الأيس، تسببت في وفاته.