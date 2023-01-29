وظائف شاغرة بشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة.. شروط وطرق التقديم

أعلنت شركة السكة الحديدية للخدمات المتكاملة، عن وظائف شاغرة بشركة السكة الحديدية 2023، بقطارات تالجو، في إطار الاستعداد لتشغيلها بالوجه القبلي، وذلك في إطار الحرص على توفير فرص عمل للشباب، وتمثلت وظائف الشركة في حاجتها إلى «قائد طاقم للقطار ومشرف أمن غرفة المراقبة وفرد أمن وعامل نظافة وأفراد تدخل سريع».

شروط التقديم في وظائف شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة 2023

وأوضحت الشركة، أن شروط التقدم إلى وظائف شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة 2023، بقطارات «تالجو»، وهي أن يكون المتقدم من الذكور فقط وسكان القاهرة الكبري أو محافظات «أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان»، وألا يقل سن المتقدم لشغل الوظيفة عن 21 عاماً ولا يزيد عن 42 عاماً، وأن يكون قد أنهي الخدمة العسكرية أو حاصل على الإعفاء النهائي منها، ويفضل أن يكون لديه خبرة بأعمال النظافة والأمن.

وأشارت إلى أن المتقدمين إلى وظائف شركة السكك الحديدية يجب أن يكونوا حاصلين على الآتي حسب درجة الوظيفة

- قائد طاقم القطار «مؤهل عالى مناسب».

- مشرف أمن غرفة المراقبة «مؤهل عال مناسب».

- فرد أمن «مؤهل متوسط - فوق متوسط - عال».

- أفراد تدخل سريع «مؤهل متوسط - فوق متوسط - عال - خبرة في أعمال الحراسة ويتمتع بلياقة بدنية عالية».

موعد وكيفية التقديم إلى وظائف شركة السكك الحديدية 2023

كما أشارت الشركة إلى أن موعد التقديم لوظائف السكك الحديدية بقطارات التالجو، تبدأ من السبت الموافق 28 يناير لعام 2022، من خلال التوجه إلى مقر الشركة بالمركز الرئيسي « ورش سكك حديد مصر- منطقة الفرز الشرابية - القاهرة مبنى شركة الخدمات المتكاملة»، وملء استمارة طلب توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية، مشيرة إلى مميزات العمل بالشركة ممثلة في «تعاقد فوري، ومرتبات وحوافز مجزية، وتأمينات اجتماعية وصحية، وزي للعمل، وتأمين ضد حوادث القطارات والطرق السريعة».