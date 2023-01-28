تصنيع 120 عربة قطار تالجو لخدمة خطوط السكة الحديد

تعمل الدولة حاليًا على تطوير منظومة السكة الحديد، لتوفير خدمات متميزة للركاب على مختلف الخطوط، فهناك خطاب نوايا بين شركة تالجو وشركة لو ترين الفرنسية، وهي إحدى الشركات الخاصة والتي حصلت على رخصة لتشغيل القطارات السريعة على خطوط سكك حديد فرنسا، لتصنيع 10 قطارات كل قطار بـ 12 عربة.

12 عربة للقطار

لا يوجد أي اتفاق على الأسعار بين الطرفين حتى الآن، وذلك من واقع موقع شركة تالجو الإسبانية، كما أنه لو صح بأن القطار الذي تعاقدت عليه شركة تالجو للشركة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو وبعدد 12 عربة فإن سعر العربة الواحدة يصل إلى 2.5 مليون يورو وهو الأمر الذي يوضح الارتفاع الكبير لسعر العربة الخاصة بالشركة الفرنسية.

تشغيل قطارات النوم مستقبلا على شبكة الخطوط الكهربائية

تتحمل شبكة خطوط السكك الحديدية، سرعة 160 كم/ الساعة، لذلك فإن العربات المتعاقد عليها من شركة تالجو تصل سرعتها إلى 250 كم/ الساعة تم تخفيض سرعة هذه العربات بما يتناسب مع البنية الأساسية مما يعني أن القيمة المضافة لهذه النوعية من العربات مرتفعة حيث سيتم تشغيل قطارات النوم مستقبلا على شبكة الخطوط الكهربائية السريعة بسرعة تصل إلى 250 كم / الساعة.