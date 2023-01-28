توصيل الكتب «ديليفري» خدمة للجمهور داخل معرض الكتاب 2023

تعمل إدارة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الحالية على تقديم جميع التسهيلات فى سبيل اقتناء الكتاب، فضلاً عن تيسير توصيل الخدمة بشكل أكثر سهولة، لذلك توجد شركة الشحن والتوزيع بالشركة القومية للتوزيع، للعام الثانى فى مكانين داخل أرض معرض الكتاب بالتجمع الخامس، لإفادة زوار المعرض بالخدمة.

وقال محمد سليمان داوود، مدير عام الشحن والتوزيع بالشركة القومية للتوزيع، وهى مؤسسة صحفية قومية، فى تصريحات لـ«الوطن»: موجودون للعام الثانى فى معرض الكتاب من خلال ركنين خاصين بالمؤسسة أمام صالة 1 وصالة 4 هذا العام، والشركة مجالها العمل فى النقل البرى والجوى والبحرى داخل وخارج مصر، وفى ما يخص المعرض ننقل الكتب للناشرين وللزائرين.

وأكد أن الشركة تغطى القاهرة وجميع محافظات مصر، وكذلك خارج مصر، لتحقيق الاستفادة لجمهور المعرض من الخدمة، مضيفاً أن الجميع يمكنه إيداع الكتب التى اشتراها لدينا، وترك العنوان تفصيلاً أو العنوان المراد إرسال الكتب إليه، لتقوم الشركة بالشحن، ويمكن سداد مقابل خدمة التحصيل بعد وصول الطرود أو قبلها.

وأوضح أن أسعار الشحن داخل القاهرة تُحتسب وفقاً لسعر الكيلو أو الطرد، الذى لا يتجاوز 30 كيلوجراماً. ولفت إلى قلة الوقت الذى تستغرقه الخدمة داخل القاهرة، فالطرد يصل خلال 48 ساعة أو 24 ساعة، والمحافظات البعيدة خلال 72 ساعة، وخارج مصر خلال 4 أيام.