عميد معهد القلب السابق لـ إيمان الحصري: الزعل والصدمات العاطفية من أسباب الموت المفاجئ

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن مرض السكر ارتفع بين المصريين، إذ وصلت نسبته لـ12%، موضحا أنه يؤدي إلى أزمات قلبية وموت مفاجئ، ومن أسبابه ضغوط الحياة والزعل وعدم التكيف مع ضغوط الحياة وانكسار القلب بالصدمات العاطفية والأزمات النفسية، والتي قد تكون سببا من أسباب السكتة القلبية والموت المفاجئ عند الشباب والمراهقين.

فحوصات طبية دقيقة قبل ممارسة الرياضة

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه يطلب من الشاب إجراء فحوصات طبية دقيقة قبل ممارسته الرياضة للتأكد من عدم حدوث حالات موت مفاجئ لأحد أفراد عائلته، نظرا إلى أنه قد يكون هناك خلل كهربي كامل يجب البحث عنه والكشف عنه لمعرفة مقدمات أمراض القلب أو مؤشرات السكتة القلبية.

وأوضح أن الحزن الشديد والانفعالات الشديدة أو الخوف الشديد يؤدي لتوقف القلب والموت المفاجئ، متابعا أن الموت المفاجئ يكون صادم للغاية لعدم وجود فرصة لإعادة ترتيب الأوراق، لكن الزعل الشديد يكسر القلب وهذه حقيقة علمية.

شخص توفى بسبب هدف «القاضية ممكن»

وأوضح أن الفرح الشديد، خاصة عند الرجال، قد يؤدي لتوقف القلب، متابعا: «رأيت رجل في مباراة الأهلي فرح بهدف القاضية ممكن توقف قلبه ومات من الفرح الشديد للهدف».